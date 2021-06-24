Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

Уровень ультрафиолетового излучения в Москве сейчас находится на отметке шесть-семь — это опасная величина, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству "Москва". По словам специалиста, в умеренных широтах такая ситуация происходит крайне редко.