Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета
По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, сильное УФ-излучение сохранится до конца недели.
Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
Уровень ультрафиолетового излучения в Москве сейчас находится на отметке шесть-семь — это опасная величина, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству "Москва". По словам специалиста, в умеренных широтах такая ситуация происходит крайне редко.
По прогнозам синоптиков, опасный уровень ультрафиолета продержится до конца недели, поэтому жителям необходимо внимательно следить за своим состоянием и стараться меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами.
22 июня жара в Москве побила двойной температурный рекорд, а 23-го был зафиксирован максимум в +34,3 градуса. Кандидат географических наук доцент МГУ Павел Константинов сравнил нынешнюю жару с 2010 годом: тогда среднее количество часов с максимальным "тепловым стрессом" достигало пяти, а накануне было семь. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального тепла.
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