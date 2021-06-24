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Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, сильное УФ-излучение сохранится до конца недели.

24 июня, 14:43
<p>Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис

Уровень ультрафиолетового излучения в Москве сейчас находится на отметке шесть-семь — это опасная величина, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству "Москва". По словам специалиста, в умеренных широтах такая ситуация происходит крайне редко.

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По прогнозам синоптиков, опасный уровень ультрафиолета продержится до конца недели, поэтому жителям необходимо внимательно следить за своим состоянием и стараться меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами.

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22 июня жара в Москве побила двойной температурный рекорд, а 23-го был зафиксирован максимум в +34,3 градуса. Кандидат географических наук доцент МГУ Павел Константинов сравнил нынешнюю жару с 2010 годом: тогда среднее количество часов с максимальным "тепловым стрессом" достигало пяти, а накануне было семь. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального тепла.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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