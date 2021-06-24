Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений. Условлено о дальнейших личных контактах", — говорится в записи.

Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по Нагорному Карабаху и подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана. Российская сторона, в свою очередь, продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе, уточнил президент.