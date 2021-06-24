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Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении

В ходе телефонного разговора они также обсудили Нагорный Карабах и подчеркнули важность реализации договорённостей.

24 июня, 14:38
<p>Фото © Antonio Masiello / Getty Images © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Antonio Masiello / Getty Images © Celestino Arce / NurPhoto via Getty Images

Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений. Условлено о дальнейших личных контактах", — говорится в записи.

Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по Нагорному Карабаху и подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана. Российская сторона, в свою очередь, продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе, уточнил президент.

Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

Напомним, по результатам голосования партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%. Блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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