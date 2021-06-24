Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении
В ходе телефонного разговора они также обсудили Нагорный Карабах и подчеркнули важность реализации договорённостей.
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Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на внеочередных выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений. Условлено о дальнейших личных контактах", — говорится в записи.
Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по Нагорному Карабаху и подчеркнули важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана. Российская сторона, в свою очередь, продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе, уточнил президент.
Напомним, по результатам голосования партия и.о. премьера Армении Никола Пашиняна набрала достаточное количество голосов на выборах, чтобы самостоятельно формировать правительство. У неё 53,92%. Блок экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,04%. На третьем месте идёт блок "Честь имею" бывшего главы СНБ Артура Ванецяна и третьего президента Сержа Саргсяна с показателем 5,23%.
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