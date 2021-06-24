Эксперт дал советы автомобилистам, как защитить себя и машину в жару

При очень высоких температурах автомобилистам необходимо особенно следить за своим здоровьем, чтобы не случилось ДТП. Как рассказал Лайфу автоэксперт Вячеслав Субботин, в жару, если нет кондиционера, надо пить много воды, а лучше — запастись солевыми растворами.

"Само собой, не стоит открывать люк, если солнце жарит вам прям в макушку. Лучше просто открыть окна — и этого будет вполне достаточно. Но за рулём нужно быть внимательным, вроде ты и едешь, но влага испаряется быстро с кожи. Человек это не замечает и может просто потерять сознание. И ещё важно иметь запас воды, и в целом без запаса воды в жару не выезжать. Это важно как для автомобиля, так и для человека", — говорит он.