Посол США Салливан вернулся в Москву
Глава американской дипмиссии в РФ напомнил об обязанности двух стран ответственно выстраивать отношения.
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Посол США Джон Салливан вернулся в Москву для продолжения работы и рассчитывает на сотрудничество с российскими коллегами. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", — сказал американский дипломат.
Он выразил надежду на сотрудничество с коллегами из РФ для достижения стабильных и предсказуемых отношений между странами. Сверхдержавам необходимо сотрудничать в сферах взаимного интереса и вести открытый и откровенный диалог там, где существуют разногласия, считает Салливан. Он также заявил о намерении продолжать выступать за демократию, права человека и свободные СМИ в США, России и во всём мире.
Ранее Лайф сообщал, что российский посол Анатолий Антонов 21 июня вернулся на рабочее место в Вашингтоне. Его отъезд для консультаций случился 21 марта после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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