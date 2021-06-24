Посол США Салливан вернулся в Москву

Посол США Джон Салливан вернулся в Москву для продолжения работы и рассчитывает на сотрудничество с российскими коллегами. Об этом сообщает "Интерфакс" .

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", — сказал американский дипломат.

Он выразил надежду на сотрудничество с коллегами из РФ для достижения стабильных и предсказуемых отношений между странами. Сверхдержавам необходимо сотрудничать в сферах взаимного интереса и вести открытый и откровенный диалог там, где существуют разногласия, считает Салливан. Он также заявил о намерении продолжать выступать за демократию, права человека и свободные СМИ в США, России и во всём мире.