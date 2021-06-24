В Российском союзе туриндустрии не исключают шквала заявок на возврат туров после того, как власти Краснодарского края объявили о новых правилах заезда в отели с 1 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

"Поскольку аннуляции будут проводиться в соответствии с договором, то есть со штрафами, то люди стараются аннулировать туры сейчас, пока это можно сделать с минимальным штрафом или без него. Чем ближе к дате поездки, тем больше штраф по договору. Поэтому вполне возможно, что люди поймут, что не успеют вакцинироваться, и начнут аннулировать туры", — сказала Тюрина в беседе с Лайфом.

По её словам, на сегодняшний день обстоятельства складываются так, что отдохнуть за границей гораздо проще, чем в России. При этом, если бы не новые ограничения, связанные с вакцинацией, туристический сезон в стране мог бы быть одним из лучших за последнее время.

"Сейчас обстоятельства складываются так, что условия для поездки за границу лучше и проще, чем по России. Поэтому, соответственно, туроператоры говорят, что сезон мог быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, а теперь получается, что он реально срывается", — добавила собеседница Лайфа.