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"Сезон мог быть лучшим": Курортам Краснодарского края предрекли шквал возвратов из-за новых ограничений

По мнению экспертов, россияне начнут аннулировать туры из-за страха, что не успеют вакцинироваться к августу.

24 июня, 14:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Российском союзе туриндустрии не исключают шквала заявок на возврат туров после того, как власти Краснодарского края объявили о новых правилах заезда в отели с 1 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

"Поскольку аннуляции будут проводиться в соответствии с договором, то есть со штрафами, то люди стараются аннулировать туры сейчас, пока это можно сделать с минимальным штрафом или без него. Чем ближе к дате поездки, тем больше штраф по договору. Поэтому вполне возможно, что люди поймут, что не успеют вакцинироваться, и начнут аннулировать туры", — сказала Тюрина в беседе с Лайфом.

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По её словам, на сегодняшний день обстоятельства складываются так, что отдохнуть за границей гораздо проще, чем в России. При этом, если бы не новые ограничения, связанные с вакцинацией, туристический сезон в стране мог бы быть одним из лучших за последнее время.

"Сейчас обстоятельства складываются так, что условия для поездки за границу лучше и проще, чем по России. Поэтому, соответственно, туроператоры говорят, что сезон мог быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, а теперь получается, что он реально срывается", — добавила собеседница Лайфа.

Напомним, сегодня власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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