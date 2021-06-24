В Совфеде рассказали, чем россиянам может грозить отказ от вакцинации
Сенатор напомнил о праве нанимателей отстранить таких сотрудников, если их работа связана с высоким риском инфицирования.
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Отказавшихся от вакцинации россиян без медицинских показаний может ждать ряд неприятных ограничений. Человек вправе в письменной форме сообщить, что не станет делать профилактическую прививку, но он должен быть готов к юридическим последствиям, заявил председатель Комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас.
"Отказ в приёме на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения. При этом, согласно трудовому законодательству, в этот период заработная плата работнику не начисляется", — объяснил сенатор в беседе с Ura.ru.
Ранее в Минтруде оценили возможность увольнения за отказ от вакцинации. В ведомстве отметили, что обязательная прививка является зоной ответственности субъектов России.
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