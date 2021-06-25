Роспотребнадзор предложил пускать на краснодарские курорты переболевших ковидом

Роспотребнадзор предложил властям Краснодарского края пускать на курорты не только вакцинированных от ковида граждан, но и переболевших инфекцией, а также имеющих медицинские противопоказания к прививке. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесённом заболевании, тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям", — сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова уточнила, что информация о перенесённом заболевании будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, в ведомстве указали, что при заселении в отели на Кубани будут принимать сертификаты о прохождении прививки от коронавируса иностранными вакцинами.