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Роспотребнадзор предложил пускать на краснодарские курорты переболевших ковидом

По словам Анны Поповой, ведомство поддерживает инициативы, направленные на борьбу с распространением инфекции, однако нужно несколько изменить текущую формулировку.

25 июня, 11:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор предложил властям Краснодарского края пускать на курорты не только вакцинированных от ковида граждан, но и переболевших инфекцией, а также имеющих медицинские противопоказания к прививке. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку с тем, чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесённом заболевании, тоже могли попадать на курорты Сочи. Или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показателям", — сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

Попова уточнила, что информация о перенесённом заболевании будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, в ведомстве указали, что при заселении в отели на Кубани будут принимать сертификаты о прохождении прививки от коронавируса иностранными вакцинами.

Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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