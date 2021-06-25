Мишустин поручил поставить на контроль ситуацию с ростом стоимости и сроками выполнения ПЦР-тестов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору поставить на контроль решение проблемы с необоснованным ростом цен на ПЦР-тесты и затягиванием получения их результатов. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с пандемией.

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", — отметил председатель Правительства РФ.

Мишустин также сказал о необходимости взаимодействия региональных санитарных врачей с властями субъектов, чтобы снизить риск роста заболеваемости. Он подчеркнул, что губернаторский корпус готов к подобной работе.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для исправления сложившейся ситуации служба рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками вместо текущих 48 часов.

"Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <…> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований", — сказала она.