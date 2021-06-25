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Мишустин поручил поставить на контроль ситуацию с ростом стоимости и сроками выполнения ПЦР-тестов

Председатель Правительства РФ также призвал региональных санитарных врачей активнее взаимодействовать с органами власти, чтобы снизить риск дальнейшего роста заболеваемости.

25 июня, 11:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору поставить на контроль решение проблемы с необоснованным ростом цен на ПЦР-тесты и затягиванием получения их результатов. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с пандемией.

"В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растёт. Людей это сильно беспокоит", — отметил председатель Правительства РФ.

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Мишустин также сказал о необходимости взаимодействия региональных санитарных врачей с властями субъектов, чтобы снизить риск роста заболеваемости. Он подчеркнул, что губернаторский корпус готов к подобной работе.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для исправления сложившейся ситуации служба рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками вместо текущих 48 часов.

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"Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <…> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований", — сказала она.

Ранее Мишустин призвал следить за своевременным поступлением антиковидной вакцины в регионы. Председатель Правительства РФ отметил, что темпы вакцинации значительно ускорились. Необходимо организовать работу прививочных пунктов максимально удобно для граждан, подчеркнул он.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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