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Мишустин призвал следить за своевременным поступлением антиковидной вакцины в регионы

Председатель Правительства РФ отметил, что темпы вакцинации значительно ускорились. Необходимо организовать работу прививочных пунктов максимально удобно для граждан, подчеркнул он.

25 июня, 11:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России есть запас вакцин от коронавируса, необходимо следить за их своевременным поступлением во все регионы страны. Об этом глава кабмина сказал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с CoViD-19.

"Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять её во все регионы страны", — сказал председатель Правительства РФ.

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Мишустин также подчеркнул, что необходимо так организовать работу прививочных пунктов, чтобы время их работы и расположение были максимально удобны для граждан.

Ранее в Кремле заявили, что дефицита вакцины от коронавируса в России не будет. С учётом всех необходимых условий для хранения препарата в больших объёмах по всей стране его содержать невозможно. Однако будет ускорена вся цепочка доставки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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