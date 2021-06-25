Мишустин призвал следить за своевременным поступлением антиковидной вакцины в регионы
Председатель Правительства РФ отметил, что темпы вакцинации значительно ускорились. Необходимо организовать работу прививочных пунктов максимально удобно для граждан, подчеркнул он.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России есть запас вакцин от коронавируса, необходимо следить за их своевременным поступлением во все регионы страны. Об этом глава кабмина сказал во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с CoViD-19.
"Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцины есть. Важно своевременно поставлять её во все регионы страны", — сказал председатель Правительства РФ.
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Мишустин также подчеркнул, что необходимо так организовать работу прививочных пунктов, чтобы время их работы и расположение были максимально удобны для граждан.
Ранее в Кремле заявили, что дефицита вакцины от коронавируса в России не будет. С учётом всех необходимых условий для хранения препарата в больших объёмах по всей стране его содержать невозможно. Однако будет ускорена вся цепочка доставки.
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