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Около 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжёлом состоянии

Как уже сообщал Лайф, всего за сутки по всей стране выявили 20 393 новых случая заражения. Это больше, чем количество выздоровевших.

25 июня, 11:22

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Порядка 12% госпитализированных с коронавирусом россиян сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжёлом состоянии", проинформировал он.

СМИ: В России выявлен первый случай заражения штаммом "дельта плюс"

СМИ: В России выявлен первый случай заражения штаммом "дельта плюс"

Напомним, что за прошедшие сутки в России от коронавируса умер 601 пациент — это максимум с 21 января. Антирекорд зафиксирован и в Москве — 98 летальных исходов, это самая большая цифра с начала пандемии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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