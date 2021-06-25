Около 12% госпитализированных с коронавирусом в России находятся в тяжёлом состоянии
Как уже сообщал Лайф, всего за сутки по всей стране выявили 20 393 новых случая заражения. Это больше, чем количество выздоровевших.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Порядка 12% госпитализированных с коронавирусом россиян сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Из общего количества госпитализированных сегодня 12% находятся в тяжёлом состоянии", — проинформировал он.
Напомним, что за прошедшие сутки в России от коронавируса умер 601 пациент — это максимум с 21 января. Антирекорд зафиксирован и в Москве — 98 летальных исходов, это самая большая цифра с начала пандемии.
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