СМИ: В России выявлен первый случай заражения штаммом "дельта плюс"

В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.

"Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм "дельта плюс" зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран", — отметила она.