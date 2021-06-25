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СМИ: В России выявлен первый случай заражения штаммом "дельта плюс"

По мнению замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева, эту мутацию коронавируса "привезли" из-за границы.

25 июня, 10:26
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.

"Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм "дельта плюс" зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран", — отметила она.

По мнению Даниленко, о степени опасности этой мутации говорить пока рано, поскольку клиническая картина у пациентов с таким штаммом не даёт оснований утверждать, что он является более смертельным, чем другие.

"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова на днях заявила, что штамм коронавируса "дельта плюс" в России пока отсутствует.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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