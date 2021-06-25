Песков рассказал, какой вакциной собирается привиться от ковида
При этом в 2020 году пресс-секретарь президента РФ перенёс CoVid-19, вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что собирается сделать прививку от коронавируса, несмотря на антитела, которые у него сформировались после болезни. Представитель Кремля выбрал для вакцинации однокомпонентный "Спутник Лайт".
"Я пока не поставил [прививку], потому что у меня очень высокие антитела и у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите новые рекомендации, которые на этой неделе пришли от врачей, что даже с высокими антителами нужно прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой логистически будет легче жить и работать, в ближайшие недели планирую сделать "Спутник лайт" однофазовый", — отметил Песков.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.
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