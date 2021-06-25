Песков рассказал, какой вакциной собирается привиться от ковида

"Я пока не поставил [прививку], потому что у меня очень высокие антитела и у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите новые рекомендации, которые на этой неделе пришли от врачей, что даже с высокими антителами нужно прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой логистически будет легче жить и работать, в ближайшие недели планирую сделать "Спутник лайт" однофазовый", — отметил Песков.