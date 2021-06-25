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Песков рассказал, какой вакциной собирается привиться от ковида

При этом в 2020 году пресс-секретарь президента РФ перенёс CoVid-19, вместе с ним госпитализировали и его жену Татьяну Навку.

25 июня, 09:35
<p>Фото © Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что собирается сделать прививку от коронавируса, несмотря на антитела, которые у него сформировались после болезни. Представитель Кремля выбрал для вакцинации однокомпонентный "Спутник Лайт".

"Я пока не поставил [прививку], потому что у меня очень высокие антитела и у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите новые рекомендации, которые на этой неделе пришли от врачей, что даже с высокими антителами нужно прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой логистически будет легче жить и работать, в ближайшие недели планирую сделать "Спутник лайт" однофазовый", — отметил Песков.

Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина "Спутник лайт" поможет поднять уровень антител до необходимой для защиты организма величины. Поэтому препарат пригоден для ревакцинации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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