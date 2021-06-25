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В Кремле заявили, что дефицита вакцины от коронавируса в России не будет

С учётом всех необходимых условий для хранения препарата в больших объёмах по всей стране его содержать невозможно. Однако будет ускорена вся цепочка доставки.

25 июня, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России произошёл резкий рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса, однако это не приведёт к дефициту препаратов для прививки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Надо ускорить всю цепочку. Граждане стали понимать всю опасность, которая стоит перед нами. Нет никаких сомнений, что все возникшие дефицитные ситуации будут компенсироваться", — отметил пресс-секретарь президента России.

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Песков добавил, что с учётом необходимых условий для хранения препарат невозможно содержать в больших объёмах по всей географии страны.

Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровском крае приостановили вакцинацию от коронавируса из-за высокого спроса. Власти региона сообщили, что поставка 15 тысяч доз препарата произойдёт в течение двух дней.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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