В Хабаровском крае приостановили вакцинацию от коронавируса из-за высокого спроса

Вакцинация от CoViD-19 приостановлена в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса и недостатка препарата для делающих первую прививку. Об этом сообщил замглавы правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Темпы вакцинации от CoViD-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тысячи человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента в "Вивее", КДЦ, 11-й поликлинике, 10-й поликлинике, 5-й поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре", — написал Никонов в своём телеграм-канале и уточнил, что вакцинация вторым компонентом продолжится.

Зампред правительства добавил, что в течение двух ближайших дней в регион поступит ещё 15 тысяч доз вакцины. При этом график работы прививочных пунктов будет изменён для того, чтобы все желающие смогли вакцинироваться. Так, мобильные пункты в Хабаровске перейдут на режим работы до полуночи или даже круглосуточный, если это потребуется. Кабинеты по вакцинации в поликлиниках будут работать до восьми вечера.