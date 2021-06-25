Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К

Минобороны впервые перебросило в Сирию два истребителя МиГ-31К — это носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Там отметили, что 25 июня в Средиземном море начались совместные учения ВМФ и ВКС России.

"В рамках учения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлён перелёт пары самолётов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", — сообщили в Минобороны.

В Сирии экипажи займутся выполнением учебных задач. Также в манёврах примут участие дальние бомбардировщики Ту-22М3, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки — "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".