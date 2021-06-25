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Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К

Это произошло в рамках совместных учений ВМФ и ВКС РФ, которые начались в Средиземном море 25 июня.

25 июня, 03:36
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Минобороны впервые перебросило в Сирию два истребителя МиГ-31К — это носители гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Там отметили, что 25 июня в Средиземном море начались совместные учения ВМФ и ВКС России.

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"В рамках учения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлён перелёт пары самолётов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", — сообщили в Минобороны.

В Сирии экипажи займутся выполнением учебных задач. Также в манёврах примут участие дальние бомбардировщики Ту-22М3, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки — "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

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Напомним, ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии впервые приземлились три бомбардировщика Ту-22М3. Это стало возможным после того, как на базе была полностью завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы. Теперь она сможет принимать самолёты всех типов, которые имеются в распоряжении армии РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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