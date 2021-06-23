Оружие сегодняшнего дня

Незадолго до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сразу несколько авторитетных американских журналов рассказали о появлении в районе Тихого океана и Гавайских островов российских "стратегов" Ту-160. Издание The Drive даже написало, что на их перехват поднимали F-22 Raptor, однако Ту-160 заблаговременно "выполнили задачи" и вернулись в Россию. Российские учения в этом районе были запланированы давно, но символично, что зарубежная пресса снова написала о российских "стратегах" как об "оружии судного дня", вспомнив о том, чем вооружены "Белые лебеди".

Первое боевое применение Ту-160 в Сирии показало, что самолёт полностью оправдал вложенные в него за много лет ресурсы. Новую авионику, новые двигатели и новое оружие — крылатые ракеты Х-101 — после первого ракетного удара по позициям террористов отметили отечественные и американские военные эксперты. Но следующие пять лет "Белый лебедь" регулярно обновлялся. По итогам сирийской кампании два опытных борта перевезли в Казань, где на машинах начали тестировать различные системы — от современной цифровой авионики на основе искусственного интеллекта до систем управления перспективным вооружением.

Ракеты Х-101 под крылом Ту-95МСМ. Фото © militaryarms.ru

Серийное производство новых машин уже началось — до 2030 года стратегическая авиация ВКС РФ может получить около десяти новых бортов. Остальные машины будут основательно модернизированы: строевые Ту-160 обновят до уровня "новобранцев" — поставят новые двигатели, новые системы радиоэлектронной борьбы и многое из того, что рассекретят только после появления перспективного ракетоносца ПАК ДА. Но главной изюминкой "Белого лебедя" может стать новая ракета, создание которой долгое время было совершенно секретным.

Универсальный солдат

До этой ракеты мы еще дойдем, но в истории с Ту-160 важно знать и кое-что другое. В конце 90-х у Ту-160 были все шансы попасть "под нож" программы разоружения, которую придумали сенатор Боб Лугар и (тогда еще сенатор) Барак Обама. Американцы долго требовали включить "Блэк Джек" в список запрещенного договором СНВ-2 оружия, но их требования так и не были услышаны. По слухам, разрабатывать новую крылатую ракету для Ту-160 начали еще в 1991 году, почти сразу после того, как Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер договорились об "ограничении маршрутов" боевого дежурства боевых железнодорожных комплексов (БЖРК). Когда "ядерные поезда" начали резать на металл, стало очевидно — новая ракета точно понадобится авиации в ближайшие десятилетия. Если верить версии отставных военных, опытно-конструкторские работы по теме "Резак" начались почти параллельно с созданием ракет Х-101 и Х-102.

После того, как российская оборонка пережила непростые 90-е и "нулевые", любые упоминания о сверхсекретной ракете исчезли даже из внутренних документов Минобороны. Другие крылатые ракеты держали в секрете много лет, но когда потребовалось поставить оружие в войска, скрывать не стали — Х-101, которые применили в Сирии, и гиперзвуковые "Кинжалы", которыми вооружили сверхскоростные МиГ-31К, показали публике и дали экспертам возможность изучать их характеристики. Кстати, "Кинжалы" скоро появятся в отсеке для вооружения Ту-160, и из сугубо стратегического ракетоносца Ту-160 превратится в универсального бойца, способного первым заходом уничтожить авианосец противника и сразу уйти в сторону для удара по его базам.

Ядерный нож

Пока неизвестно, на базе какой технологии будет построена новая ракета. Считалось, что первый прототип ракеты "Резак" проектировали под сверхдальнее применение. Однако в реальности новая ракета может оказаться совершенно другой. Специалисты, знакомые с темой разработки такого вооружения, отмечают — обеспечить высокую дальность и высокую скорость полета одновременно не такая трудная задача, как казалось изначально. О дальности пуска и максимальной скорости пока неизвестно — предположительно, новая ракета сможет летать на гиперзвуковых скоростях, а базой для неё станет технология ракеты 3M22 "Циркон" с максимальная скоростью полета в 9М (11 тыс. километров в час).

Источники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе отказались комментировать информацию о разработке новой ракеты, но отметили, что такая ракета "может пригодиться в будущем", пояснив, что главная задача Ту-160 — проводить пуски за пределами ПВО потенциального противника и уходить обратно на аэродром как можно быстрее. По некоторым данным, решения, отработанные во время работы над "Цирконом" и другими крылатыми ракетами, позволят сохранить высокую скорость полета — даже если при отделении от самолета-носителя "Резак" будет лететь вдвое медленнее (на скорости в 4,5М), этого все равно будет достаточно, чтобы экипаж самолета смог провести пуск и быстро отойти обратно.