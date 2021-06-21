Как это работает

Американские военные впервые представили ракету-перехватчик, которая в перспективе может защитить жизненно важные объекты от применения гиперзвуковых блоков "Авангард". Но развернуть эту систему оказалось сложнее, чем предполагали изначально, многие характеристики российского гиперзвукового комплекса оказались недостижимы. За характеристики, которых нельзя добиться с помощью "классических" решений, в коридорах Пентагона "Авангарду" дали и негласное прозвище — Demon.

27 декабря 2019 года первые баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард" встали на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии. Американские военные специалисты долгое время считали, что оружие с такими характеристиками не может появиться в принципе. Всё дело в обычных законах физики — разогнать до гиперзвуковых скоростей боевой блок баллистической ракеты было делом обычным, но заставить его маневрировать во все стороны без потери скорости смогли только российские учёные.

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ

После того как характеристики "Авангарда" (его же часто до появления официального названия упоминали как Ю-571) были рассекречены, перед американскими военными встал вопрос: модернизировать собственную систему противоракетной обороны или примириться с неизбежным и начать строить новую?

Ракеты Standart Missile, размещённые на американских кораблях, имели один существенный недостаток — воздушная цель, скорость которой была выше 5–7 Махов, даже при незначительном маневрировании могла "сбить прицел" системы наведения. Создатели "Авангарда" о слабых местах американской ПРО наверняка знали, поэтому подняли ставки и заставили гиперзвуковые блоки летать ещё быстрее — на испытаниях "Авангард" разогнали до 28 Махов.

Охота за "Авангардом"

Фото © ТАСС / AP

В 1984 году в продажу вышла книга американского писателя Тома Клэнси "Охота за Красным Октябрём". По сюжету американские военные охотились за сверхсекретной подводной лодкой ВМФ СССР, способной бесшумно подбираться прямо к берегам Америки. С "Авангардом", который способен взломать любую систему противоракетной обороны, разворачивается похожая история. Сейчас американские специалисты заняты решением проблемы уничтожения гиперзвуковых блоков на высокой скорости, и для этого им, вероятнее всего, придётся перестраивать весь противоракетный щит страны. Для того чтобы понять, как действовать, американцам нужно совершить невозможное — просчитать все возможные параметры маневрирования "Авангарда". Для этого Пентагон может даже задействовать американский квантовый компьютер IBM, запущенный в Германии.

В середине июня 2021 года Агентство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) продемонстрировало перспективную противоракету для перехвата планирующих гиперзвуковых боевых блоков, разработанную по программе Glide Phase Interceptor (GPI). Специалисты из США уточняют, что перехватывать гиперзвуковые цели они планируют на конечном (т.н. глайдерном) участке полёта. Кандидат математических наук, один из разработчиков системы управления для ракет "Воевода", Михаил Решетько, поясняет: американцы с самого начала идут по неправильному пути.

Скорость "Авангарда" в 28 Махов закладывали не просто так. Именно на финальном отрезке полёта изделие активно маневрирует. С учётом скорости и импульсов отклонения на манёвр могут составлять до нескольких километров. Единственный способ остановить "Авангард" в атмосфере — это взрыв ядерного боеприпаса малой мощности, но в концепции американских военных такого метода нет. Стрелять "шрапнелью" по таким блокам тоже бесполезно — как только система заметит противодействие, начнутся манёвры, и тогда предсказать траекторию будет невозможно. То есть решения у них (американцев) есть, но все они плохие и не сработают Михаил Решетько Кандидат математических наук, один из разработчиков системы управления для ракет "Воевода"

Большая ракета

Единственный козырь американских военных в вопросе уничтожения "Авангарда" — это корабли — носители системы противоракетной обороны AEGIS. Новые ракеты для перехвата гиперзвуковых блоков будут размещаться там же, где стояли "охотники за Сатаной", на эсминцах УРО типа "Арли Бёрк". Преимущество таких кораблей в том, что их можно размещать в любой точке мира, где рады американским военным, будь то в Азии, северной или южной части Европы.

Однако эффективность Glide Phase Interceptor (GPI) пока не удалось доказать. Американские специалисты не раскрывают параметры работы новой системы, однако эксперты, знакомые с принципами работы комплексов противоракетной обороны, считают, что эффективность GPI против гиперзвукового оружия на атмосферном участке может составлять лишь 10%. Но эти ракеты могут стать лишь одним из эшелонов в борьбе с гиперзвуковым оружием на следующие десять-пятнадцать лет.