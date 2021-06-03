Падение белой стрелы

После быстрого отрыва от взлётно-посадочной полосы ярко-белый самолёт в "аэрофлотовской" ливрее начал энергично набирать высоту. План полёта был простой: пару проходов над трибунами, три разворота и обратный заход на посадку. Гордость советского авиапрома к показательной программе готовили основательно — Ту-144 совершил первый полёт ещё пять лет назад, но выполнять регулярные рейсы пока не начал. Неформальная, но вполне ощутимая погоня за франко-британским "Конкордом", который строили для завоевания рынка воздушных перевозок, была в самом разгаре — СССР на год опередил Францию с первым полётом, но на авиасалоне в Ле-Бурже борьба между двумя странами фактически шла на равных.

Пилотирование самолёта доверяли только профессионалам — в Ле-Бурже Ту-144 привёз опытный экипаж, командовал которым Михаил Козлов, заслуженный лётчик-испытатель, полковник ВВС. В 15:27 машина встала у края взлётно-посадочной полосы. Командир скомандовал гагаринское: "Поехали" — и ручки управления тягой двигателей двинули до упора вперёд. Через две минуты после отрыва от ВПП машина совершила энергичный разворот и начала набирать высоту. Затем, неожиданно для всех, Ту-144 резко "кивнул" носом вниз, завалился на левый борт и начал разваливаться прямо в воздухе. Ещё через несколько секунд дело было кончено — сломавшись надвое, машина загорелась, и до земли долетели лишь горящие обломки.

Сериал про сверхъестественное

Место катастрофы. Фото © Wikipedia

Почти сразу на месте падения кроме экстренных служб появились и люди в штатском. Оказалось, что в составе советской делегации на Ле-Бурже были и сотрудники органов госбезопасности. Они "присматривали" за советскими инженерами и всегда стояли рядом, когда речь заходила про советскую машину. Они же, как отмечают некоторые очевидцы той трагедии, сразу подъехали к месту и начали что-то фотографировать и собирать. Все обстоятельства трагедии для мировой общественности и тем более для советских граждан засекретили.

Через некоторое время обнародовали официальную версию — в резком снижении, из-за которого и разрушился самолёт, обвинили руководителя испытаний, генерал-майора Бендерова. Он, по версии следствия, будучи большим любителем киносъёмки, взял с собой камеру. Её после резкого манёвра он выронил прямо на ручки управления двигателями. Из-за этого самолёт мог потерять тягу и камнем рухнуть вниз.

От удара Ту-144 об землю погибло 14 человек — шесть членов экипажа и восемь человек на земле.

Пилоты, по словам бывшего командира Ту-154, лётчика-испытателя Андрея Шахова, в такой ситуации сделать ничего не могли.

В то, что именно камера стала причиной срыва РУДов (ручек управления двигателем. — Прим. Лайфа), я не верю. Но если допустить, что такое могло случиться, то времени на реагирование почти не было: высота — минимальная, скорость — тоже. Любой машине, даже лёгкой, нужен запас по высоте и скорости. У наших лётчиков этого не было Андрей Шахов Бывший командир Ту-154, лётчик-испытатель

Люди в чёрном

Почти сразу в расследование первой катастрофы Ту-144 начали вмешиваться неизвестные спецслужбы. Одной из негласных, но популярных в инженерной среде версий трагедии была неисправность блока управления тягой двигателей. Самолёт с заводским номером "01-2", по слухам, был оснащён экспериментальной системой управления — своеобразным "электроусилителем" штурвала, который работал так же, как на автомобиле. Система, по мнению специалистов, не прошла испытания, и ради желания советского руководства "впечатлить Запад скоростью и возможностями полёта" в Ле-Бурже отправили именно такую машину.

Однако все упоминания о возможных дефектах планера, топливопроводов и гидросистем из официальной версии отчёта просто исчезли. Авиационные специалисты отказываются комментировать изъятие этих документов, но допускают, что "такое вполне могло произойти, поскольку на кону были престиж и репутация всей советской авиации".

Борт СССР-77102 выруливает на ВПП (на заднем плане — взлетающий "конкорд"). Фото © Wikipedia

Один из самых популярных слухов вокруг трагедии — первый Ту-144 намеренно уничтожили конкуренты. По слухам, франко-британские спецлужбы могли внедрить в экипажи самолётов на авиашоу своего агента, который должен был спровоцировать пилотов Ту-144 на ошибку. Частично эта версия подтверждается появлением истребителя "Мираж" прямо перед аварией советского самолёта, но тут же появляется нестыковка. Советские чекисты не только знали бортовой номер и место стоянки "миража", но и даже изучили личность пилота и всех членов его семьи. Однако появление истребителя, экипаж которого получил задание снять работу переднего "оперения" (знаменитых "крылышек"), не упоминается ни в одном документе официальной версии.

Историю с катастрофой быстро "замяли", а работа над авиалайнером закипела с новой силой. В 1975 и 1977 годах машину снова привозили в Ле-Бурже, но летал "выставочный" Ту-144 заметно скромнее — резких манёвров не делал и "гонял" над трибунами на малом газу. Но от проблем работа бдительных "людей в костюмах" один из самых проблемных самолётов не спасла — 23 мая 1978 года разбился первый модернизированный самолёт. А уже в июне того же года "Аэрофлот" отказался от Ту-144 по причине малоизученности и заводских дефектов.