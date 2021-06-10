Самый дорогой стелс

Исполняющая обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло заявила, что США получили первые самолёты В-21 Raider, построенные для обновления воздушного компонента американской ядерной триады. Несмотря на то что технические характеристики B-21 строго засекречены и до сих пор не опубликовано ни одного изображения новой машины, о самом секретном самолёте ВВС США кое-что известно.

У самолёта предыдущего поколения В-2 эффективная поверхность рассеяния (ЭПР — величина, которая отражает уровень малозаметности машины) составляет от 0,0014 м² до 0,1 м². У нового B-21 этот показатель снижен на 30% — при ЭПР примерно в 0,008–0,75 м² на современных радарах Raider "отсвечивает" так же, как небольшой, но очень быстрый беспилотник. Но такое улучшение влетело американским военным в копеечку — за программу производства B-21 с американских военных попросили 80 млрд долларов. Но есть и свои особенности — каждый новый самолёт будет дешевле предыдущих В-2 Spirit, но незначительно — 800 млн долларов вместо миллиарда за один самолёт.

Ядерная триада

B-21 Raider. Фото © U.S. Air Force

Главная особенность нового самолёта — это его вооружение. Помимо обычных корректируемых бомб, которые американские военные применяют во всех конфликтах, B-21 Raider вооружили и ракетами JASSM. В ближайшее время ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B и 158-ER с дальностью полёта до 980 километров. Эти ракеты считаются самыми современными средствами поражения из существующих — композитный корпус, небольшая высота полёта и высокая скорость позволяют преодолевать любые системы ПВО. Бывший консультант компании AGTW (производителя систем наведения для ракет) Билл Майерс пояснил: JASSM создавали для войн будущего.

Эту ракету крайне трудно отследить. После пуска самолёт уходит обратно на аэродром, а высокая точность наведения и компактный контейнер с поражающими элементами делают её очень трудной для перехвата Билл Майерс Бывший технический консультант AGTW

Специального "ядерного" исполнения JASSM пока не получили, однако главную опасность эти ракеты представляют не для защищённых объектов, а для российских комплексов С-400 и С-500. Помимо физического удара осколочно-фугасной частью по пусковым платформам российских ПВО JASSM умеет передавать координаты цели другим ракетам, в том числе на комплексы Precision Strike Missile — американские аналоги российских "Искандеров". Обрабатывает эти данные единая боевая система, компьютеры которой стоят на американских самолётах. После того как информация о цели передана, в район падения первой ракеты тут же может быть нанесён повторный авиаудар.

Ещё одна особенность JASSM, за которую её прозвали "убийцей С-400", — это способность активно маневрировать. После того как радар российских (да и вообще любых) средств ПВО засечёт её движение, ракета начнет "танцевать" в полёте — рыскать из стороны в сторону по всем направлениям, что затруднит её перехват. Такая отличительная черта, по мнению специалистов, заставит расчёты ПВО тратить больше ракет на одну цель и может истощить силы ПВО противника перед прорывом основных сил.

Одна для всех и все для одного

Фото © ТАСС / AP Photo / Alik Keplicz

JASSM может применяться с любых самолётов ВВС США — её уже испытали для применения с борта B-1 и B-2, а также с борта носителей ядерного оружия В-52 Stratofortress. Небольшие размеры JASSM позволяют применять эту ракету с борта истребителей F-16 и F-35, поэтому удар американских крылатых ракет может быть по-настоящему массированным. Но именно с появлением B-21 Raider потенциал этой ракеты может раскрыться в полной мере. Источники Лайфа в Минобороны России отмечают, что малозаметность самолёта и ракеты могут стать серьёзной проблемой при прогнозировании будущих угроз. По данным военных, в перспективе JASSM-ER, запущенные с борта В-21, могут представлять реальную угрозу российским комплексам С-400 и С-500, которые из-за опасности уничтожения нужно будет прикрывать с земли.

На борту самолёта предыдущего поколения B-2 Spirit могло размещаться до 16 ракет JASSM. Отсек для вооружения в новой машине сможет принимать до 22 ракет этого типа, что сделает американскую машину самой вооружённой и самой "дальнобойной" в классе малозаметных бомбардировщиков стратегического назначения.

Рецепт идеального оружия

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Но сочетание самолёта-невидимки и малозаметных ракет — это не панацея и не карт-бланш на решение любой проблемы. Трудность для американских военных кроется в особенностях РЛС российских С-400 и С-500. Многорежимность и способность работать сразу в нескольких диапазонах позволяет засекать малозаметные цели на предельных для "Триумфа" и "Прометея" режимах, то есть любая крылатая ракета будет обнаружена "ещё на подходе" к зоне боевого дежурства российских ПВО. Прямая встреча ракеты С-400 или С-500 с американским В-21 Raider вряд ли состоится — несмотря на дальность полёта в девять тысяч километров, B-21 Raider никогда не будет входить в зону действия российской ПВО.