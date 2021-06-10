"Прометей" против B-21 Raider: США получили "охотника" за российскими С-500
Американские эксперты утверждают, что самолёт будет невидим для радаров С-500 и сможет наносить удары "из слепой зоны" российского комплекса ПВО.
Самый дорогой стелс
Исполняющая обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло заявила, что США получили первые самолёты В-21 Raider, построенные для обновления воздушного компонента американской ядерной триады. Несмотря на то что технические характеристики B-21 строго засекречены и до сих пор не опубликовано ни одного изображения новой машины, о самом секретном самолёте ВВС США кое-что известно.
У самолёта предыдущего поколения В-2 эффективная поверхность рассеяния (ЭПР — величина, которая отражает уровень малозаметности машины) составляет от 0,0014 м² до 0,1 м². У нового B-21 этот показатель снижен на 30% — при ЭПР примерно в 0,008–0,75 м² на современных радарах Raider "отсвечивает" так же, как небольшой, но очень быстрый беспилотник. Но такое улучшение влетело американским военным в копеечку — за программу производства B-21 с американских военных попросили 80 млрд долларов. Но есть и свои особенности — каждый новый самолёт будет дешевле предыдущих В-2 Spirit, но незначительно — 800 млн долларов вместо миллиарда за один самолёт.
Ядерная триада
B-21 Raider. Фото © U.S. Air Force
Главная особенность нового самолёта — это его вооружение. Помимо обычных корректируемых бомб, которые американские военные применяют во всех конфликтах, B-21 Raider вооружили и ракетами JASSM. В ближайшее время ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B и 158-ER с дальностью полёта до 980 километров. Эти ракеты считаются самыми современными средствами поражения из существующих — композитный корпус, небольшая высота полёта и высокая скорость позволяют преодолевать любые системы ПВО. Бывший консультант компании AGTW (производителя систем наведения для ракет) Билл Майерс пояснил: JASSM создавали для войн будущего.
Эту ракету крайне трудно отследить. После пуска самолёт уходит обратно на аэродром, а высокая точность наведения и компактный контейнер с поражающими элементами делают её очень трудной для перехвата
Специального "ядерного" исполнения JASSM пока не получили, однако главную опасность эти ракеты представляют не для защищённых объектов, а для российских комплексов С-400 и С-500. Помимо физического удара осколочно-фугасной частью по пусковым платформам российских ПВО JASSM умеет передавать координаты цели другим ракетам, в том числе на комплексы Precision Strike Missile — американские аналоги российских "Искандеров". Обрабатывает эти данные единая боевая система, компьютеры которой стоят на американских самолётах. После того как информация о цели передана, в район падения первой ракеты тут же может быть нанесён повторный авиаудар.
Ещё одна особенность JASSM, за которую её прозвали "убийцей С-400", — это способность активно маневрировать. После того как радар российских (да и вообще любых) средств ПВО засечёт её движение, ракета начнет "танцевать" в полёте — рыскать из стороны в сторону по всем направлениям, что затруднит её перехват. Такая отличительная черта, по мнению специалистов, заставит расчёты ПВО тратить больше ракет на одну цель и может истощить силы ПВО противника перед прорывом основных сил.
Одна для всех и все для одного
Фото © ТАСС / AP Photo / Alik Keplicz
JASSM может применяться с любых самолётов ВВС США — её уже испытали для применения с борта B-1 и B-2, а также с борта носителей ядерного оружия В-52 Stratofortress. Небольшие размеры JASSM позволяют применять эту ракету с борта истребителей F-16 и F-35, поэтому удар американских крылатых ракет может быть по-настоящему массированным. Но именно с появлением B-21 Raider потенциал этой ракеты может раскрыться в полной мере. Источники Лайфа в Минобороны России отмечают, что малозаметность самолёта и ракеты могут стать серьёзной проблемой при прогнозировании будущих угроз. По данным военных, в перспективе JASSM-ER, запущенные с борта В-21, могут представлять реальную угрозу российским комплексам С-400 и С-500, которые из-за опасности уничтожения нужно будет прикрывать с земли.
На борту самолёта предыдущего поколения B-2 Spirit могло размещаться до 16 ракет JASSM. Отсек для вооружения в новой машине сможет принимать до 22 ракет этого типа, что сделает американскую машину самой вооружённой и самой "дальнобойной" в классе малозаметных бомбардировщиков стратегического назначения.
Рецепт идеального оружия
Фото © ТАСС / Виталий Невар
Но сочетание самолёта-невидимки и малозаметных ракет — это не панацея и не карт-бланш на решение любой проблемы. Трудность для американских военных кроется в особенностях РЛС российских С-400 и С-500. Многорежимность и способность работать сразу в нескольких диапазонах позволяет засекать малозаметные цели на предельных для "Триумфа" и "Прометея" режимах, то есть любая крылатая ракета будет обнаружена "ещё на подходе" к зоне боевого дежурства российских ПВО. Прямая встреча ракеты С-400 или С-500 с американским В-21 Raider вряд ли состоится — несмотря на дальность полёта в девять тысяч километров, B-21 Raider никогда не будет входить в зону действия российской ПВО.
Американских военных эти обстоятельства не особенно беспокоят. У компании Northrop Grumman ВВС США могут заказать до 100 таких машин. Испытания на малозаметность машины в безэховой камере могут провести уже этим летом. Если характеристики В-21 Raider будут подтверждены, то вполне возможно, что электронику С-400 и С-500 придётся срочно дорабатывать.
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