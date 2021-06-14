Свистать всех на стелс: ВМФ России получит суперкорвет для охоты за авианосцами
Строительство головного корабля велось с 2016 года. После принятия в состав флота по боевым возможностям малозаметный корвет может сравняться с крейсером "Москва".
Грань будущего
В 2022 году ВМФ России может начать испытания принципиально нового корабля — малозаметного корвета проекта 20386 "Меркурий". Его точные характеристики пока неизвестны, но источники Лайфа в Минобороны и ВМФ утверждают, что "ничего подобного для российского флота ещё никогда не строили". "Меркурий" должен будет ликвидировать отставание России в разработке кораблей этого типа и позволит ответить на вопрос, пригодится ли стелс-технология в войнах XXI века.
Впрочем, создать свой клуб "острых козырьков" — кораблей с угловатым корпусом, которые могут незаметно подбираться к противнику — пытались и до нас. Самый удачный и массовый проект — шведские корветы типа "Висбю". После испытаний на радиолокационную заметность шведы заявили, что корабли с ракетами на борту светятся на экранах радаров не сильнее обычной моторной лодки.
Но самым известным стелс-кораблём до недавнего времени был американский Sea Shadow — экспериментальное судно-невидимка, спроектированное концерном Lockheed Martin по заказу ВМС США. Секрет малозаметности корабля был прост — минимум металла, максимум композитов и поглощающая излучение РЛС краска. В угоду малозаметности спроектировали и корпус — вместо классической клиновидной компоновки "Морскую тень" спроектировали как тримаран. Корма и нос "тени" придуманы так, чтобы 95% излучения от радара поглощались, а не возвращались назад. Единственным недостатком Sea Shadow стала прочность корпуса — попадания простой противокорабельной ракеты было достаточно, чтобы отправить его на дно.
Sea Shadow. Фото © Wikipedia
Однако с помощью этого проекта американские специалисты чуть позже совершили настоящий прорыв в судостроении. После того как эсминцы типа "Замволт" были спроектированы и построены, их тут же окрестили "самыми малозаметными кораблями в истории". Новые корабли оказались в 50 раз менее заметны на радарах, чем обычные эсминцы типа "Арли Бёрк" — специальная форма корпуса и палубные надстройки сделали корабль способным подходить к любой цели в бесшумном режиме. Но боевая служба "Замволтов" не задалась — вместо электромагнитной пушки, из которой эсминцы должны были стрелять по кораблям противника, их вооружили обычными ракетами "Томагавк". Во время старта открытые пусковые шахты и большое количество тепла демаскировали корабль.
Ракетный "Калибр"
Совсем недавно свой стелс-корабль спустили на воду и в Китае. Type 055 выполнили в лучших традициях малозаметности — угловатый корпус, отсутствие огромных конструкций и многое другое. Формально малозаметные корабли были и у ВМФ России — это корветы дальней морской зоны проекта 20380. Но полноценной малозаметностью они не обладают — некоторые компоненты корабля демаскируют его и в теории могут сделать уязвимым перед современными и перспективными радарами. Но именно на их базе решили строить полноценный стелс-корвет по проекту 20386 "Меркурий".
Type 055. Фото © Wikipedia
От "кораблей-доноров" новый "Меркурий" будет отличаться по целому ряду параметров. Источник Лайфа в Минобороны РФ сообщил, что среди требований, предъявляемых к кораблю, значатся:
- модульное вооружение и радиоэлектронное оборудование;
- сверхчувствительная многорежимная РЛС и станция обработки данных с искусственным интеллектом;
- продвинутая система ПВО;
- автоматизация ключевых систем и снижение численности экипажа.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Если по первому пункту всё понятно, то дальше начинаются настоящие чудеса. У "корабля-донора" проекта 20380 с обнаружением целей всё в порядке — он может обнаруживать противника на дальности 200 и более километров. Новая РЛС, которую создают для "Меркурия", должна будет перекрыть этот показатель на 100–120 километров. Не менее интересной будет и новая боевая управляющая система на базе "Сигма-20385". Эту систему специально для "Меркурия" доработают так, чтобы корабль превратился наполовину в робота — у него, как в любой гоночной машине, будет два режима — "автомат" и "ручной". Первый подразумевает, что автоматика будет брать управление кораблём на себя. Человеку останется лишь подтверждать пуск ракеты нажатием кнопки.
Свистать всех на стелс
Главная задача "Меркурия" пока не раскрывается. Формально, как и корветы 20380, новый корабль сможет патрулировать любые районы, где необходимо соблюдать интересы Российской Федерации. При необходимости такой корабль сможет наносить удары по суше и по воде, однако модульная конструкция и продвинутая РЛС, способная засекать даже строго определённые типы целей, намекают, что в перспективе "Меркурий" могут превратить в "охотника за авианосцами". До недавних пор эту роль выполняли многоцелевые подлодки и корабли покрупнее. Ставка на новый стелс-корабль, корпус которого будет выполнен как из прочной стали, так и с применением особо прочных полимеров, делается не случайно — пока у России нет своего авианосца и палубной авиации, способной достать противника "на передней кромке", стеречь корабли США и НАТО будет небольшой стелс-корвет, вооружения которого будет достаточно, чтобы отправить даже самый крупный корабль на дно, если поступит такой приказ.
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