Грань будущего

В 2022 году ВМФ России может начать испытания принципиально нового корабля — малозаметного корвета проекта 20386 "Меркурий". Его точные характеристики пока неизвестны, но источники Лайфа в Минобороны и ВМФ утверждают, что "ничего подобного для российского флота ещё никогда не строили". "Меркурий" должен будет ликвидировать отставание России в разработке кораблей этого типа и позволит ответить на вопрос, пригодится ли стелс-технология в войнах XXI века.

Впрочем, создать свой клуб "острых козырьков" — кораблей с угловатым корпусом, которые могут незаметно подбираться к противнику — пытались и до нас. Самый удачный и массовый проект — шведские корветы типа "Висбю". После испытаний на радиолокационную заметность шведы заявили, что корабли с ракетами на борту светятся на экранах радаров не сильнее обычной моторной лодки.

Но самым известным стелс-кораблём до недавнего времени был американский Sea Shadow — экспериментальное судно-невидимка, спроектированное концерном Lockheed Martin по заказу ВМС США. Секрет малозаметности корабля был прост — минимум металла, максимум композитов и поглощающая излучение РЛС краска. В угоду малозаметности спроектировали и корпус — вместо классической клиновидной компоновки "Морскую тень" спроектировали как тримаран. Корма и нос "тени" придуманы так, чтобы 95% излучения от радара поглощались, а не возвращались назад. Единственным недостатком Sea Shadow стала прочность корпуса — попадания простой противокорабельной ракеты было достаточно, чтобы отправить его на дно.

Sea Shadow. Фото © Wikipedia

Однако с помощью этого проекта американские специалисты чуть позже совершили настоящий прорыв в судостроении. После того как эсминцы типа "Замволт" были спроектированы и построены, их тут же окрестили "самыми малозаметными кораблями в истории". Новые корабли оказались в 50 раз менее заметны на радарах, чем обычные эсминцы типа "Арли Бёрк" — специальная форма корпуса и палубные надстройки сделали корабль способным подходить к любой цели в бесшумном режиме. Но боевая служба "Замволтов" не задалась — вместо электромагнитной пушки, из которой эсминцы должны были стрелять по кораблям противника, их вооружили обычными ракетами "Томагавк". Во время старта открытые пусковые шахты и большое количество тепла демаскировали корабль.

Ракетный "Калибр"

Совсем недавно свой стелс-корабль спустили на воду и в Китае. Type 055 выполнили в лучших традициях малозаметности — угловатый корпус, отсутствие огромных конструкций и многое другое. Формально малозаметные корабли были и у ВМФ России — это корветы дальней морской зоны проекта 20380. Но полноценной малозаметностью они не обладают — некоторые компоненты корабля демаскируют его и в теории могут сделать уязвимым перед современными и перспективными радарами. Но именно на их базе решили строить полноценный стелс-корвет по проекту 20386 "Меркурий".

Type 055. Фото © Wikipedia

От "кораблей-доноров" новый "Меркурий" будет отличаться по целому ряду параметров. Источник Лайфа в Минобороны РФ сообщил, что среди требований, предъявляемых к кораблю, значатся:

модульное вооружение и радиоэлектронное оборудование;

сверхчувствительная многорежимная РЛС и станция обработки данных с искусственным интеллектом;

продвинутая система ПВО;

автоматизация ключевых систем и снижение численности экипажа.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Если по первому пункту всё понятно, то дальше начинаются настоящие чудеса. У "корабля-донора" проекта 20380 с обнаружением целей всё в порядке — он может обнаруживать противника на дальности 200 и более километров. Новая РЛС, которую создают для "Меркурия", должна будет перекрыть этот показатель на 100–120 километров. Не менее интересной будет и новая боевая управляющая система на базе "Сигма-20385". Эту систему специально для "Меркурия" доработают так, чтобы корабль превратился наполовину в робота — у него, как в любой гоночной машине, будет два режима — "автомат" и "ручной". Первый подразумевает, что автоматика будет брать управление кораблём на себя. Человеку останется лишь подтверждать пуск ракеты нажатием кнопки.

Свистать всех на стелс