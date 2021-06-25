Вандалы перекрасили "неправильный" памятник Джорджу Флойду в чёрный цвет
Местные власти назвали этот поступок неуважением к темнокожему сообществу и усилиям по достижению расовой справедливости и равенства.
Вандалы перекрасили "неправильный" памятник Джорджу Флойду в чёрный цвет. Видео © Twitter / Elijah Schaffer
19 июня в Нью-Йорке установили памятник афроамериканцу Джорджу Флойду. Однако монумент пришёлся по вкусу не всем из-за белого цвета, и спустя почти неделю неизвестные лица перекрасили его в чёрный. Об этом сообщает NBC News.
Полиция уже начала розыск злоумышленников, а местные власти осудили действия вандалов.
"Это постыдный поступок, преступление на почве ненависти и полное неуважение к памяти мистера Флойда и к темнокожему сообществу, а также к нашим усилиям по достижению расовой справедливости и равенства", — прокомментировали местные власти.
Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
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