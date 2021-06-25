Вандалы перекрасили "неправильный" памятник Джорджу Флойду в чёрный цвет. Видео © Twitter / Elijah Schaffer

19 июня в Нью-Йорке установили памятник афроамериканцу Джорджу Флойду. Однако монумент пришёлся по вкусу не всем из-за белого цвета, и спустя почти неделю неизвестные лица перекрасили его в чёрный. Об этом сообщает NBC News.

Полиция уже начала розыск злоумышленников, а местные власти осудили действия вандалов.