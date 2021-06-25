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"Необычная рыбалка": Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро

Полиции пришлось огородить периметр вокруг фонтана, чтобы плавающие деньги не оказались в кошельках любопытствующих прохожих.

25 июня, 02:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PoliceNat_21/status/1408083552042946564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PoliceNat_21</a></p>

Фото © Twitter / PoliceNat_21

Во французском Дижоне женщина рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро, ей пришлось обращаться за помощью к полиции и спасателям. Об этом пишет местное издание Bien Public со ссылкой на заявление полиции департамента Кот-д'Ор.

"Необычная рыбалка состоялась в четверг днём в фонтане на центральной площади. В нём купалась одна женщина в окружении почти 50 тысяч евро мелкими банкнотами. Ей пришли на помощь. Деньги удалось вычерпать с помощью сачков", — говорится в сообщении.

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Сумма улова составила примерно 44 770 евро, в основном в купюрах по 20 и 50 евро. Правоохранителям пришлось огородить периметр вокруг фонтана, чтобы плавающие деньги не оказались в кошельках любопытствующих прохожих. При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, на данный момент неизвестно. По информации полиции, она страдает душевным расстройством.

Ранее Лайф писал о том, что девушка решила сделать красивый снимок в фонтане и погибла от удара током.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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