"Необычная рыбалка": Во Франции из фонтана выловили женщину и почти 50 тысяч евро
Полиции пришлось огородить периметр вокруг фонтана, чтобы плавающие деньги не оказались в кошельках любопытствующих прохожих.
Фото © Twitter / PoliceNat_21
Во французском Дижоне женщина рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро, ей пришлось обращаться за помощью к полиции и спасателям. Об этом пишет местное издание Bien Public со ссылкой на заявление полиции департамента Кот-д'Ор.
"Необычная рыбалка состоялась в четверг днём в фонтане на центральной площади. В нём купалась одна женщина в окружении почти 50 тысяч евро мелкими банкнотами. Ей пришли на помощь. Деньги удалось вычерпать с помощью сачков", — говорится в сообщении.
Сумма улова составила примерно 44 770 евро, в основном в купюрах по 20 и 50 евро. Правоохранителям пришлось огородить периметр вокруг фонтана, чтобы плавающие деньги не оказались в кошельках любопытствующих прохожих. При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, на данный момент неизвестно. По информации полиции, она страдает душевным расстройством.
Ранее Лайф писал о том, что девушка решила сделать красивый снимок в фонтане и погибла от удара током.
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