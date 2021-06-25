Во французском Дижоне женщина рассыпала в фонтане на центральной площади города почти 50 тысяч евро, ей пришлось обращаться за помощью к полиции и спасателям. Об этом пишет местное издание Bien Public со ссылкой на заявление полиции департамента Кот-д'Ор.

"Необычная рыбалка состоялась в четверг днём в фонтане на центральной площади. В нём купалась одна женщина в окружении почти 50 тысяч евро мелкими банкнотами. Ей пришли на помощь. Деньги удалось вычерпать с помощью сачков", — говорится в сообщении.

Сумма улова составила примерно 44 770 евро, в основном в купюрах по 20 и 50 евро. Правоохранителям пришлось огородить периметр вокруг фонтана, чтобы плавающие деньги не оказались в кошельках любопытствующих прохожих. При каких обстоятельствах 51-летняя женщина уронила в фонтан деньги, на данный момент неизвестно. По информации полиции, она страдает душевным расстройством.