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"Пребывают в иллюзиях": Посольство РФ назвало голословными обвинения США в дезинформации по инциденту с эсминцем

В российской дипмиссии указали на то, что американское ведомство отрицает очевидное и игнорирует данные, размещённые в открытом доступе.

25 июня, 02:09

Фото © Flickr / Elliott Brown

Посольство РФ в США назвало голословным заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби о том, что Москва якобы дезинформировала, сообщая о предупредительной стрельбе по курсу британского эсминца Defender в Чёрном море.

"Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе. Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него", — говорится в твиттер-аккаунте дипмиссии.

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Ранее Кёрби заявил, что Пентагон считает "примером дезинформации" со стороны России сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender вблизи Крыма. По его мнению, заявления Москвы — "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего".

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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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