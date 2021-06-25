Посольство РФ в США назвало голословным заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби о том, что Москва якобы дезинформировала, сообщая о предупредительной стрельбе по курсу британского эсминца Defender в Чёрном море.

"Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе. Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него", — говорится в твиттер-аккаунте дипмиссии.