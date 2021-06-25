Минимум 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае
Также сообщается о 16 пострадавших. Всё произошло в городе Шанцю на востоке страны.
Фото © Pixabay
Минимум 18 человек погибли в результате пожара, возникшего утром 25 июня в тренировочном центре в китайском городе Шанцю, расположенном в центральной провинции Хэнань. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CGTN.
Предварительно, из-за пожара пострадало ещё 16 человек. По данным канала, речь идёт о возгорании в школе боевых искусств. Другие подробности трагического инцидента пока не приводятся.
"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Челябинской области многоквартирный дом загорелся после удара молнии в кровлю. К счастью, никто не пострадал.
Лента новостей
Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями
сегодня в 01:27
"Будем против России, Германии и Франции": Климкин испугался идеи Меркель и Макрона пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС
сегодня в 01:17
"У меня очень много мечт": Зеленский заявил о желании "остаться в истории"
сегодня в 01:10
Комментариев: 0