Минимум 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае

Минимум 18 человек погибли в результате пожара, возникшего утром 25 июня в тренировочном центре в китайском городе Шанцю, расположенном в центральной провинции Хэнань. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CGTN.

Предварительно, из-за пожара пострадало ещё 16 человек. По данным канала, речь идёт о возгорании в школе боевых искусств. Другие подробности трагического инцидента пока не приводятся.