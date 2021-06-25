НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минимум 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае

Также сообщается о 16 пострадавших. Всё произошло в городе Шанцю на востоке страны.

25 июня, 01:32

Фото © Pixabay

Минимум 18 человек погибли в результате пожара, возникшего утром 25 июня в тренировочном центре в китайском городе Шанцю, расположенном в центральной провинции Хэнань. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CGTN.

Предварительно, из-за пожара пострадало ещё 16 человек. По данным канала, речь идёт о возгорании в школе боевых искусств. Другие подробности трагического инцидента пока не приводятся.

"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства

"Вырезали сердце и часть лёгких": Пожар в пятиэтажке под Киевом оказался попыткой замести следы жуткого убийства

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Челябинской области многоквартирный дом загорелся после удара молнии в кровлю. К счастью, никто не пострадал.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Строители возвели 10-этажный дом всего за 29 часов, и видео шокирует каждого, кто сомневается

вчера в 11:57

В центре Москвы ограбили и избили актёра из сериала "Папины дочки"

сегодня в 00:37

В центре Москвы пьяный мужчина покусал полицейского

вчера в 23:46

Беглов призвал относиться к нарушителям ковидных мер с "нулевой толерантностью"

сегодня в 01:51

Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями

сегодня в 01:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1