"Будем против России, Германии и Франции": Климкин испугался идеи Меркель и Макрона пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС
Экс-глава украинского МИДа отметил, что эта идея стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе.
Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасениях из-за инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить на саммит лидеров Евросоюза президента РФ Владимира Путина.
Экс-глава украинского МИДа отметил, что эта идея стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе.
"Выглядит сюрреалистично. То есть ерундой. Говорят даже, что Макрон это поддерживает. На фоне российских войск и вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец в Чёрном море. Снова наступают на те же грабли. Есть риск, что теперь в "нормандском формате" мы будем против России, Германии и Франции, а не вместе против Москвы. Это было бы совсем скверно. Надо дружелюбных политиков в этих странах и наших друзей в Евросоюзе воспитывать. Так Меркель и к "нормальности" в отношениях с Россией будет стремиться", — написал Климкин на своей странице в "Фейсбуке".
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Политик добавил, что "не завидует" президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Меркель в Берлине 12 июля. Однако Климкин подчеркнул, что украинскому лидеру необходимо заниматься своим делом, и призвал "не бояться и не идти на уступки в определённых вопросах".
"Меркель любит разложить всё по полочкам, сначала сделай одно, потом другое. А надо бы все расстановки подготовить", — заключил Климкин.
Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили отказаться от этой идеи.
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