"Будем против России, Германии и Франции": Климкин испугался идеи Меркель и Макрона пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС

Экс-глава украинского МИДа отметил, что эта идея стала "бомбой" среди дипломатов в Брюсселе.