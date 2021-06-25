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"Нужно проявить больше храбрости": Меркель заявила об отсутствии консенсуса в ЕС по саммиту с Россией

Немецкий канцлер отметила, что в Брюсселе состоялась очень обстоятельная и сложная дискуссия.

25 июня, 01:00

Фото © Flickr / Jan Maximilian Gerlach

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что по итогам первого дня саммита Евросоюза лидерам стран сообщества не удалось прийти к консенсусу по вопросам отношений с Россией.

"Это была очень обстоятельная и сложная дискуссия. Мы ещё раз определились, на каких условиях готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", — приводит слова политика Reuters.

Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным

Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным

Тем временем агентство Bloomberg сообщает, что Меркель надеялась на "большую храбрость" европейских лидеров в вопросе проведения саммита Россия – ЕС.

Напомним, Евросоюз отказался от предложения Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого в ЕС решили поручить главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России в ответ "на любую будущую вредоносную деятельность Москвы".

Макрон заявил, что ЕС больше не может мириться с отсутствием диалога с Россией

Макрон заявил, что ЕС больше не может мириться с отсутствием диалога с Россией

Ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также Меркель открыто призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным. В Кремле положительно оценили эту инициативу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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