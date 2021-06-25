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В центре Москвы ограбили и избили актёра из сериала "Папины дочки"

Злоумышленники похитили у артиста деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

25 июня, 00:37
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/28858/foto/239003/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Фото © kino-teatr.ru

Актёр Анатолий Хропов, снявшийся в "Папиных дочках" и в ряде других российских сериалов, пострадал от рук хулиганов, которые напали на него в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

Как уточняется, артист спешил на спектакль, который должен был состояться в одном из столичных кафе, однако там он так и не появился. Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. При этом злоумышленники отобрали у актёра деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

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Самого Хропова нашли за входом в кафе в Леонтьевском переулке. О его состоянии не сообщается. Правоохранительные органы уже ищут нападавших.

Ранее Лайф рассказывал о том, как электросамокатчик избил и ограбил мужчину в подъезде дома в Екатеринбурге. Нападавшим оказался 28-летний житель Курганской области с судимостями за наркотики, вандализм и кражу. Он был задержан.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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