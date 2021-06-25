В центре Москвы ограбили и избили актёра из сериала "Папины дочки"

Актёр Анатолий Хропов, снявшийся в "Папиных дочках" и в ряде других российских сериалов, пострадал от рук хулиганов, которые напали на него в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

Как уточняется, артист спешил на спектакль, который должен был состояться в одном из столичных кафе, однако там он так и не появился. Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. При этом злоумышленники отобрали у актёра деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Самого Хропова нашли за входом в кафе в Леонтьевском переулке. О его состоянии не сообщается. Правоохранительные органы уже ищут нападавших.