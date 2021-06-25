Байден пообещал довести журналистов до безумия

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами пообещал свести их с ума по тяжёлым переговорным вопросам. Такое заявление американский лидер сделал на встрече с представителями СМИ в Белом доме.

Байден напомнил, что занимает пост президента Штатов уже 150 дней, подчеркнув, что это "пока довольно хорошо получается". При этом глава государства считает, что заслуга не его, а выстроенной системы, которая так работает.

Также политик пообещал довести журналистов до безумия в ближайшие четыре года и уточнил, что представители СМИ слишком хорошо его знают. Байден обязался "говорить правду так, как он видит", добавив, что давно занимается политикой и общается с сенатом и палатой представителей американского конгресса.