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Байден пообещал довести журналистов до безумия

Глава Белого дома также обязался "говорить правду так, как он видит".

25 июня, 00:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами пообещал свести их с ума по тяжёлым переговорным вопросам. Такое заявление американский лидер сделал на встрече с представителями СМИ в Белом доме.

Байден напомнил, что занимает пост президента Штатов уже 150 дней, подчеркнув, что это "пока довольно хорошо получается". При этом глава государства считает, что заслуга не его, а выстроенной системы, которая так работает.

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Также политик пообещал довести журналистов до безумия в ближайшие четыре года и уточнил, что представители СМИ слишком хорошо его знают. Байден обязался "говорить правду так, как он видит", добавив, что давно занимается политикой и общается с сенатом и палатой представителей американского конгресса.

"Это не означает, что я буду всегда прав. Но я не буду обсуждать что-то с прессой, пока я веду переговоры об этом в частном порядке с коллегами", — резюмировал американский президент.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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