В центре Москвы пьяный мужчина покусал полицейского

На Зубовском бульваре в Москве в результате дорожного конфликта мужчина укусил полицейского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли туда на сообщение о дорожном конфликте.

"Один из них напал на полицейского и укусил его за руку", — сообщает агентство.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по столице подтвердили факт происшествия и уточнили, что оба участника дорожного конфликта доставлены в отдел. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Также там уточнили, что нападавший был пьян.