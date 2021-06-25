В центре Москвы пьяный мужчина покусал полицейского
Инцидент произошёл, когда правоохранители приехали на вызов о дорожном конфликте.
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На Зубовском бульваре в Москве в результате дорожного конфликта мужчина укусил полицейского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли туда на сообщение о дорожном конфликте.
"Один из них напал на полицейского и укусил его за руку", — сообщает агентство.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по столице подтвердили факт происшествия и уточнили, что оба участника дорожного конфликта доставлены в отдел. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Также там уточнили, что нападавший был пьян.
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