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В центре Москвы пьяный мужчина покусал полицейского

Инцидент произошёл, когда правоохранители приехали на вызов о дорожном конфликте.

24 июня, 23:46

Фото © Pixabay

На Зубовском бульваре в Москве в результате дорожного конфликта мужчина укусил полицейского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские прибыли туда на сообщение о дорожном конфликте.

"Один из них напал на полицейского и укусил его за руку", — сообщает агентство.

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В пресс-службе ГУ МВД РФ по столице подтвердили факт происшествия и уточнили, что оба участника дорожного конфликта доставлены в отдел. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело. Также там уточнили, что нападавший был пьян.

Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи злостный нарушитель ПДД устроил гонки с полицией, а после попытался напасть на правоохранителей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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