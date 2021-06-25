СМИ: Решение о проходе британского эсминца вблизи Крыма принимал Борис Джонсон
По данным СМИ, именно глава правительства разрешил конфликт между министрами обороны и иностранных дел.
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Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны королевства.
По его данным, до командования корабля решение Джонсона довели за два дня до инцидента в Чёрном море. Также издание сообщает, что из-за этого возник конфликт между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, собственно, и был автором этого маршрута. Рааб опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу, говорится в статье.
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"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьеру, чтобы он принял решение", — утверждает газета.
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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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