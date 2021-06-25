СМИ: Решение о проходе британского эсминца вблизи Крыма принимал Борис Джонсон

Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны королевства.

По его данным, до командования корабля решение Джонсона довели за два дня до инцидента в Чёрном море. Также издание сообщает, что из-за этого возник конфликт между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, собственно, и был автором этого маршрута. Рааб опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу, говорится в статье.