НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Решение о проходе британского эсминца вблизи Крыма принимал Борис Джонсон

По данным СМИ, именно глава правительства разрешил конфликт между министрами обороны и иностранных дел.

24 июня, 23:20
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borisjohnson/photos/10158432039766317/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borisjohnson</a></p>

Фото © Facebook / borisjohnson

Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны королевства.

По его данным, до командования корабля решение Джонсона довели за два дня до инцидента в Чёрном море. Также издание сообщает, что из-за этого возник конфликт между главой МИД Британии Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, собственно, и был автором этого маршрута. Рааб опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу, говорится в статье.

"Осознанная провокация": В Госдуме Джонсона сравнили с Порошенко из-за его заявления по инциденту с эсминцем

"Осознанная провокация": В Госдуме Джонсона сравнили с Порошенко из-за его заявления по инциденту с эсминцем

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьеру, чтобы он принял решение", — утверждает газета.

Крым, ложь и видео: Почему провокация британского эсминца и прямой эфир журналиста BBC — копирайт 200-летней давности

Крым, ложь и видео: Почему провокация британского эсминца и прямой эфир журналиста BBC — копирайт 200-летней давности

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Большой брат": В МИД РФ считают, что США причастны к инциденту с британским эсминцем в Чёрном море

сегодня в 00:23

"Осознанная провокация": В Госдуме Джонсона сравнили с Порошенко из-за его заявления по инциденту с эсминцем

вчера в 20:31

Байден пообещал довести журналистов до безумия

сегодня в 00:04

Евросоюз отказался от предложения Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

сегодня в 00:01

В центре Москвы пьяный мужчина покусал полицейского

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1