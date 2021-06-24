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"Осознанная провокация": В Госдуме Джонсона сравнили с Порошенко из-за его заявления по инциденту с эсминцем

В нижней палате парламента посчитали заявление британского премьера безответственным и агрессивным.

24 июня, 20:31
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © flickr / МИД России

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина назвала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о праве военных вторгаться в акваторию Крыма провокацией, подрывающей итоги саммита в Женеве.

Ранее британский политик заявил агентству Bloomberg, что проход британского эсминца в Чёрном море был "вполне уместным". По его мнению, это "украинские воды и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В". Джонсон также подчеркнул, что Лондон не признаёт Крым в российской юрисдикции.

Джонсон настаивает на законности действий британского эсминца в Чёрном море

Джонсон настаивает на законности действий британского эсминца в Чёрном море

После этих слов Панина сравнила Джонсона с экс-президентом Украины Петром Порошенко, вспомнив инцидент в Керченском проливе.

"Мы имеем дело с осознанной провокацией, направленной на то, чтобы перечеркнуть позитивные итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Прежде мы думали, что на такие деяния способен только Порошенко, пославший своих моряков в Керченский пролив. Теперь мы видим, что в Лондоне есть человек, готовый подражать провалившемуся по всем направлениям одиозному экс-президенту Украины", — заявила она в беседе с РИА "Новости".

Морской разворот: Как западные СМИ пишут об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море

Морской разворот: Как западные СМИ пишут об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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