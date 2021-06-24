"Осознанная провокация": В Госдуме Джонсона сравнили с Порошенко из-за его заявления по инциденту с эсминцем

В нижней палате парламента посчитали высказывание британского премьера безответственным и агрессивным.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина назвала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о праве военных вторгаться в акваторию Крыма провокацией, подрывающей итоги саммита в Женеве.

Ранее британский политик заявил агентству Bloomberg, что проход британского эсминца в Чёрном море был "вполне уместным". По его мнению, это "украинские воды и было абсолютно верно использовать их для прохода из точки A в точку В". Джонсон также подчеркнул, что Лондон не признаёт Крым в российской юрисдикции.

После этих слов Панина сравнила Джонсона с экс-президентом Украины Петром Порошенко, вспомнив инцидент в Керченском проливе.