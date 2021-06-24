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Зеленский назвал Минские соглашения "еле живыми"

Политик рассчитывает на то, что его встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

24 июня, 20:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQgSfvlli2Y/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, сейчас "еле живы". Лидер Незалежной выразил надежду, что его встречи с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

"То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое... то, что это единственный документ или единственная agenda (повестка дня. — Прим. Лайфа), — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США могут дать другую agenda решения этих вопросов. Ну, во всяком случае, нам нужно попробовать", — подчеркнул Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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