Зеленский назвал Минские соглашения "еле живыми"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, сейчас "еле живы". Лидер Незалежной выразил надежду, что его встречи с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

"То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое... то, что это единственный документ или единственная agenda (повестка дня. — Прим. Лайфа), — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США могут дать другую agenda решения этих вопросов. Ну, во всяком случае, нам нужно попробовать", — подчеркнул Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".