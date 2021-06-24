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Пентагон назвал дезинформацией заявления РФ о стрельбе по курсу британского эсминца

В американском военном ведомстве верят британской версии произошедшего в Чёрном море.

24 июня, 20:07
<p>Фото © Flickr / <a href="https://flickr.com/photos/defenceimages/8614177368/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Defence Images</a></p>

Фото © Flickr / Defence Images

Пентагон считает "примером дезинформации" со стороны России сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender в Чёрном море. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны США Джон Кёрби.

"[Британия] открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было", — сказал Кёрби.

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По мнению пресс-секретаря Пентагона, заявления Москвы — "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего".

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Крым, ложь и видео: Почему провокация британского эсминца и прямой эфир журналиста BBC — копирайт 200-летней давности

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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