Пентагон назвал дезинформацией заявления РФ о стрельбе по курсу британского эсминца

Пентагон считает "примером дезинформации" со стороны России сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender в Чёрном море. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны США Джон Кёрби.

"[Британия] открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было", — сказал Кёрби.