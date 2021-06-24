Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, взлетел в 20:02 с аэродрома Пушкин. Однако спустя шесть минут связь с экипажем винтокрылого судна пропала. Об этом сообщил источник Лайфа.

По его словам, в 20:20 пролетавший военный вертолёт заметил дым примерно в 16 километрах от аэродрома.