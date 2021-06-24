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Пропала связь спустя шесть минут: Лайф узнал подробности крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Винтокрылое судно взлетело вечером 24 июня с аэродрома Пушкин.

24 июня, 19:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в Гатчинском районе Ленинградской области, взлетел в 20:02 с аэродрома Пушкин. Однако спустя шесть минут связь с экипажем винтокрылого судна пропала. Об этом сообщил источник Лайфа.

По его словам, в 20:20 пролетавший военный вертолёт заметил дым примерно в 16 километрах от аэродрома.

Обломки и пена: Лайф публикует видео с места крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти

Обломки и пена: Лайф публикует видео с места крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти

Напомним, что судно проводило плановый учебный полёт. При крушении погибло три человека — командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Ранее также появлялась информация, что ЧП произошло из-за отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.

Напомним, вертолёт Ми-8 упал возле деревни Корпикюли вечером 24 июня. Воздушное судно принадлежало Росгвардии. Лайф публиковал фото с места падения вертолёта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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