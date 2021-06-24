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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму

После столкновения транспортное средство перевернулось. В аварии пострадало несколько человек.

24 июня, 19:31
<p>Фото © <a href="https://www.c-inform.info/news/id/95719" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИА "Крыминформ"</a></p>

Фото © ИА "Крыминформ"

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму. Видео © t.me/crimeainform

В Крыму произошло ДТП с микроавтобусом, который перевозил детей. Авария случилась на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. Как сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, в результате инцидента пострадали три человека, у них лёгкие травмы.

"Водитель автомобиля Mercedes Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение, после чего допустил опрокидывание на бок", — добавили в ГУ МВД по региону.

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Среди пострадавших — два пассажира микроавтобуса, а также водитель Volkswagen. Уточняется, что микроавтобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека. Двое из них — дети 15 и 8 лет. Также травмы получила их мать, которая и находилась за рулём автомобиля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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