Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму. Видео © t.me/crimeainform

В Крыму произошло ДТП с микроавтобусом, который перевозил детей. Авария случилась на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта. Как сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, в результате инцидента пострадали три человека, у них лёгкие травмы.

"Водитель автомобиля Mercedes Sprinter, выезжая со второстепенной дороги (полосы для разгона), не предоставил преимущество водителю Volkswagen Pointer, движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение, после чего допустил опрокидывание на бок", — добавили в ГУ МВД по региону.

Среди пострадавших — два пассажира микроавтобуса, а также водитель Volkswagen. Уточняется, что микроавтобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа.