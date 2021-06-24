Во Флориде обрушилась жилая многоэтажка, под завалами может находиться более 50 человек
Губернатор штата призвал жителей готовиться к плохим новостям из-за масштаба разрушений.
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В городе Серфсайде во Флориде по неизвестным причинам обрушилось жилое 12-этажное здание. Пока известно об одном погибшем, под завалами может находиться 51 человек. Об этом представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман сообщила журналистам.
На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели. Причины обрушения здания пока не установлены. Отмечается, что спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее призвал жителей "готовиться к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений".
Ранее в Одесской области на пляж сошёл оползень. Под завалами могли находиться люди. Спасатели обнаружили вещи отдыхающих на месте происшествия.
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