Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан страны об угрозе произвольного задержания и ареста в США и третьих странах. Как сообщается на сайте дипведомства, подобное преследование россиян "приобрело характер настоящей охоты".

"Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран", — отмечают в МИД РФ.

В министерстве добавили, что только за последние два года по запросу Вашингтона в странах Европы были "схвачены" около 20 граждан РФ, всего же в "жернова американского карательного правосудия" попало более 60 человек. Среди самых резонансных случаев — арест лётчика Константина Ярошенко в Либерии с дальнейшей экстрадицией в США, где его приговорили к 20 годам за не совершённое им преступление, подчеркнули в МИД.

"Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р.В. Селезнёва с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В.А. Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет", — добавили в дипведомстве.

В МИД РФ призвали отдавать себе отчёт, что американская судебно-пенитенциарная система применяет заведомо пристрастный подход к россиянам, выезжающим за границу. Она руководствуется принципом "из России — значит виновен".