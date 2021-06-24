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"Хочу их сохранить": Зудина поделилась трогательными кадрами счастливого Табакова с детьми

На них народный артист отдыхает на берегу пруда, а также в костюме едет на гольф-каре с супругой.

24 июня, 18:56

Зудина поделилась архивными кадрами счастливого Табакова с детьми. Видео © Instagram / marinazudina_official

Вдова советского, российского актёра Олега Табакова — артистка театра и кино Марина Зудина показала редкие кадры со своим мужем из семейного архива. Подборку она опубликовала в "Инстаграме".

"Айфон сегодня предложил эти воспоминания. Я хочу их сохранить", — написала она под роликом.

На кадрах счастливый Олег Табаков запечатлён на берегу пруда, а также в костюме на гольф-каре с супругой и двумя детьми — Марией и Павлом. Некоторые фотографии были сделаны в июне 2015 года.

Табаков бы похвалил: Зудина объяснила, почему не стесняется эротических сцен

Табаков бы похвалил: Зудина объяснила, почему не стесняется эротических сцен

Ранее Зудина признавалась, что сначала была увлечена сыном Табакова. Однако затем, как высказалась актриса, Господь сделал ей подарок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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