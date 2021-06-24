"Хочу их сохранить": Зудина поделилась трогательными кадрами счастливого Табакова с детьми
На них народный артист отдыхает на берегу пруда, а также в костюме едет на гольф-каре с супругой.
Зудина поделилась архивными кадрами счастливого Табакова с детьми. Видео © Instagram / marinazudina_official
Вдова советского, российского актёра Олега Табакова — артистка театра и кино Марина Зудина показала редкие кадры со своим мужем из семейного архива. Подборку она опубликовала в "Инстаграме".
"Айфон сегодня предложил эти воспоминания. Я хочу их сохранить", — написала она под роликом.
На кадрах счастливый Олег Табаков запечатлён на берегу пруда, а также в костюме на гольф-каре с супругой и двумя детьми — Марией и Павлом. Некоторые фотографии были сделаны в июне 2015 года.
Ранее Зудина признавалась, что сначала была увлечена сыном Табакова. Однако затем, как высказалась актриса, Господь сделал ей подарок.
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