Зудина поделилась архивными кадрами счастливого Табакова с детьми. Видео © Instagram / marinazudina_official

Вдова советского, российского актёра Олега Табакова — артистка театра и кино Марина Зудина показала редкие кадры со своим мужем из семейного архива. Подборку она опубликовала в "Инстаграме".

"Айфон сегодня предложил эти воспоминания. Я хочу их сохранить", — написала она под роликом.

На кадрах счастливый Олег Табаков запечатлён на берегу пруда, а также в костюме на гольф-каре с супругой и двумя детьми — Марией и Павлом. Некоторые фотографии были сделаны в июне 2015 года.