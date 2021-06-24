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В Минпромторге сообщили о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет

Минтранс и соответствующие службы дорабатывают последние вопросы для принятия такого решения.

24 июня, 18:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия согласовывает с Египтом вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов, процесс находится на последних стадиях. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день идёт процесс досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этого документа", — сказал Мантуров.

Он заметил, что Минтранс и соответствующие службы в ближайшее время доработают все вопросы по авиационной безопасности и страны смогут возобновить авиасообщение. Также Мантуров надеется, что переговоры по поставкам самолётов SSJ и МС-21 станут более активными после возобновления чартерных рейсов в Египет.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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