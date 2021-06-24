В Минпромторге сообщили о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет
Минтранс и соответствующие службы дорабатывают последние вопросы для принятия такого решения.
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Россия согласовывает с Египтом вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов, процесс находится на последних стадиях. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день идёт процесс досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этого документа", — сказал Мантуров.
Он заметил, что Минтранс и соответствующие службы в ближайшее время доработают все вопросы по авиационной безопасности и страны смогут возобновить авиасообщение. Также Мантуров надеется, что переговоры по поставкам самолётов SSJ и МС-21 станут более активными после возобновления чартерных рейсов в Египет.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность российскому коллеге Владимиру Путину за возобновление авиасообщения.
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