Депутата Рады вызвали в суд из-за шапки-ушанки с советской кокардой

В ответ на это политик заявил, что будет горд находиться в суде по обвинению за использование советской символики.

Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой. Видео © Telegram / The Kyva

Генеральная прокуратура Украины и оперативники ГБР (Госбюро расследований) вручили повестку в суд депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илье Киве. Причиной этому стало использование политиком советской символики. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики. Арестовать за шапку. Мой дед — Герой Советского Союза — мной бы гордился. Улика преступления всегда со мной. Больше ничего не смогли нарыть, кроме шапки со звездой", — написал Кива.

Депутат напоследок обратился к правоохранителям, заявив, что "скоро все в этой шапке ходить будем".