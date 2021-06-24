Депутата Рады вызвали в суд из-за шапки-ушанки с советской кокардой
В ответ на это политик заявил, что будет горд находиться в суде по обвинению за использование советской символики.
Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой. Видео © Telegram / The Kyva
Генеральная прокуратура Украины и оперативники ГБР (Госбюро расследований) вручили повестку в суд депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илье Киве. Причиной этому стало использование политиком советской символики. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики. Арестовать за шапку. Мой дед — Герой Советского Союза — мной бы гордился. Улика преступления всегда со мной. Больше ничего не смогли нарыть, кроме шапки со звездой", — написал Кива.
Депутат напоследок обратился к правоохранителям, заявив, что "скоро все в этой шапке ходить будем".
Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого закона в стране не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей. Ранее на Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения.
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