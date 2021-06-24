ФСБ показала кадры переговоров российских пограничников и британского корабля. Видео © ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем Defender, который накануне нарушил морскую границу РФ. На кадрах слышно, как российская сторона неоднократно требует покинуть территориальные воды.

"Чётко на границе находится, 41 минута, пересёк государственную границу Российской Федерации", — говорит сотрудник береговой линии.

Пограничники по рации связываются с экипажем британского корабля и несколько раз просят сменить курс. В какой-то момент российская сторона делает предупреждение, что если требования не будут выполнены, то будет открыт огонь.