"Исключить попадание! Огонь!": ФСБ показала кадры переговоров российских пограничников с экипажем британского эсминца
Перед предупредительной стрельбой корабль неоднократно просили сменить курс и покинуть территориальные воды РФ.
ФСБ показала кадры переговоров российских пограничников и британского корабля. Видео © ФСБ РФ
ФСБ опубликовала видеозапись переговоров российских пограничников с британским эсминцем Defender, который накануне нарушил морскую границу РФ. На кадрах слышно, как российская сторона неоднократно требует покинуть территориальные воды.
"Чётко на границе находится, 41 минута, пересёк государственную границу Российской Федерации", — говорит сотрудник береговой линии.
Пограничники по рации связываются с экипажем британского корабля и несколько раз просят сменить курс. В какой-то момент российская сторона делает предупреждение, что если требования не будут выполнены, то будет открыт огонь.
"Всех судов, а также воздушных судов, выполняю артиллерийскую стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу, выполнить предупредительную стрельбу! По курсу "Дефендера". Исключить попадание, исключить попадание! Огонь!" — слышно за кадром, после чего показано, как один из кораблей открывает огонь в сторону от британского эсминца.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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