Михаил Гуцериев покинет совет директоров "Русснефти"
Бизнесмен попал в список физических лиц и организаций, против которых Евросоюз ввёл санкции.
Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Михаил Гуцериев покинет состав совета директоров нефтяной компании "Русснефть", в котором до сих пор занимал пост председателя.
"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров "Русснефти". Соответствующее заявление поступило в компанию", — говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Ранее Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Причиной попадания в список в ЕС назвали то, что в Белоруссии предприниматель обладает бизнес-интересами в энергосфере, в добыче карбоната калия и в гостиничной индустрии. В Брюсселе также заявили о его дружбе с Александром Лукашенко.
Ранее Евросоюз расширил санкции против Белоруссии: в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Также Совет ЕС согласовал рестрикции, под которые подпадут семь секторов экономики страны. В основном будет затронута область нефтехимии, ограничат экспорт калийных удобрений.
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