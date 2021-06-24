Михаил Гуцериев покинет совет директоров "Русснефти"

Ранее Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Причиной попадания в список в ЕС назвали то, что в Белоруссии предприниматель обладает бизнес-интересами в энергосфере, в добыче карбоната калия и в гостиничной индустрии. В Брюсселе также заявили о его дружбе с Александром Лукашенко.