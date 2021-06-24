НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Михаил Гуцериев покинет совет директоров "Русснефти"

Бизнесмен попал в список физических лиц и организаций, против которых Евросоюз ввёл санкции.

24 июня, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Михаил Гуцериев покинет состав совета директоров нефтяной компании "Русснефть", в котором до сих пор занимал пост председателя.

"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров "Русснефти". Соответствующее заявление поступило в компанию", — говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Ранее Гуцериев попал в санкционный список Евросоюза, который был опубликован 21 июня как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Причиной попадания в список в ЕС назвали то, что в Белоруссии предприниматель обладает бизнес-интересами в энергосфере, в добыче карбоната калия и в гостиничной индустрии. В Брюсселе также заявили о его дружбе с Александром Лукашенко.

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

Ранее Евросоюз расширил санкции против Белоруссии: в чёрный список попали ещё 78 физических и восемь юридических лиц. Также Совет ЕС согласовал рестрикции, под которые подпадут семь секторов экономики страны. В основном будет затронута область нефтехимии, ограничат экспорт калийных удобрений.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1