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Евгений Ямбург: Буллинг был, есть и будет всегда

Гость шоу "Дайте сказать" поделился своим секретом борьбы с травлей в подростковой среде.

24 июня, 17:14

Евгений Ямбург: Буллинг был, есть и будет всегда.

Видео © LIFE

Советский и российский педагог, заслуженный учитель России и членкор РАН Евгений Ямбург не считает буллинг в школах современным явлением. Своей точкой зрения он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: Не во всех школах ещё есть туалеты, но Интернет важнее

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: Не во всех школах ещё есть туалеты, но Интернет важнее

"Буллинг был, есть и будет всегда, и когда нам врут, что при советской власти этого не было, смотрите фильм Ролана Быкова "Чучело", только это происходило на заброшенных стройках где-то, в лесах, а сегодня это ушло в Интернет. Ещё раньше — посмотрите "Повелитель мух", рассуждает Ямбург.

По словам заслуженного учителя, чтобы справиться с проблемой, в очень сильном союзе должны быть педагоги, психологи и родители. Это должна быть одна команда, которая всегда на стороне затравленного ребёнка. А как поступать с обидчиками, Ямбург объяснил на примере из собственной практики.

"Я вызываю родителей, они, слава богу, умные, и говорю, что в этой формуле "казнить нельзя помиловать", здесь я ставлю запятую после "казнить". Они на всю жизнь должны запомнить, что есть красные линии, за которые переходить нельзя. Но я не имею права их исключать из школы — это же несовершеннолетние дети. Я звоню в соседнюю школу, которая с удовольствием берёт этих пациентов, мы обмениваемся этими пациентами и так далее. Поверьте, лишиться привычной среды, другой класс, — это испытание", — отметил педагог.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем

Подробнее о дистанционном обучении, "живом" ЕГЭ и трудностях современных школьников Евгений Ямбург поговорил с ведущими нового выпуска шоу "Дайте сказать". Смотрите по ссылке.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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