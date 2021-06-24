Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: Не во всех школах ещё есть туалеты, но Интернет важнее

Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" порассуждал о том, чем "провинциальная" школа отличается от передовой. Территориальный признак оказался ни при чём.