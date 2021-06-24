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Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: Не во всех школах ещё есть туалеты, но Интернет важнее

Гость нового выпуска шоу "Дайте сказать" порассуждал о том, чем "провинциальная" школа отличается от передовой. Территориальный признак оказался ни при чём.

24 июня, 15:59

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: Не во всех школах ещё есть туалеты, но Интернет важнее. Видео © LIFE

Советский и российский педагог, заслуженный учитель России и членкор РАН Евгений Ямбург считает, что понятие "провинциальная школа" включает в себя не территориальный признак, а устаревший подход к обучению. Такими мыслями он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать". По словам нашего гостя, в российских регионах иногда встречаются такие передовые учебные заведения, которые ни в чём не уступают московским.

"Вот Волгоградский район — это 300 километров от Волгограда, недалеко от города Урюпинска. Я балдею от того, как там преподают", — признался Ямбург.

Очень многое в этом смысле зависит от грамотного управления, рассуждает эксперт. Разница между "провинциальной" и "современной" школой, по его словам, заключается "в мозгах".

"Входя сейчас в совет по реформе образования государственный, я хочу вам сказать, что все шаги очень серьёзно принимаются. Не всё так плохо, как кажется. Я не паникую, потому что в первую очередь поставлена задача везде, даже в деревнях, ввести широкополосный скоростной интернет. И это правильно. Там ещё туалеты во дворе — это большая беда, но Интернет важнее", — отметил он.

Подробнее о дистанционном обучении, "живом" ЕГЭ и трудностях современных школьников Евгений Ямбург поговорил с ведущими нового выпуска шоу "Дайте сказать". Смотрите по ссылке.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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