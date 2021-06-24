Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем. Видео © LIFE

В образовательной среде не должно быть запретных тем для разговоров, потому что школа стоит не на Луне. Такой точкой зрения в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поделился советский и российский педагог, заслуженный учитель России и членкор РАН Евгений Ямбург. Будучи директором одного из столичных центров образования, он рассказал, как 15 лет назад погиб один из его учеников — второклассник, попав под машину. Родители предложили привезти гроб к школе, чтобы дети могли проститься с их сыном.

"Я понимал, что вопрос сложный, и принял такое соломоново решение, чтобы те родители, которые считают, что их ребёнка это травмирует, могут в этот день детей не приводить. К чести родителей, 80 процентов пришли и положили по гвоздике в гроб своего товарища. Это важнейший опыт, потому что, когда они играют в Интернете, там же можно возрождаться из пепла", — рассказал Ямбург.

По словам заслуженного учителя, помимо темы жизни и смерти есть гораздо более простые, бытовые вещи, обсуждение которых не должно быть в школе запретным. Например мат.

"У нас в программе 10-го класса "Один день Ивана Денисовича". А как вы будете объяснять там фразу "маслице да фуяслице". Ну, ребята, давайте не делать вид, что они его не слышат. Ещё раз я хочу сказать, что это серьёзный пласт культуры и относиться к нему надо с уважением", — считает он.