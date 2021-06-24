Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем
Гость шоу "Дайте сказать" считает, что современные дети растут не на Луне, поэтому прятать от них, например, тот факт, что люди смертны, это неправильно.
Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем.
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В образовательной среде не должно быть запретных тем для разговоров, потому что школа стоит не на Луне. Такой точкой зрения в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поделился советский и российский педагог, заслуженный учитель России и членкор РАН Евгений Ямбург. Будучи директором одного из столичных центров образования, он рассказал, как 15 лет назад погиб один из его учеников — второклассник, попав под машину. Родители предложили привезти гроб к школе, чтобы дети могли проститься с их сыном.
"Я понимал, что вопрос сложный, и принял такое соломоново решение, чтобы те родители, которые считают, что их ребёнка это травмирует, могут в этот день детей не приводить. К чести родителей, 80 процентов пришли и положили по гвоздике в гроб своего товарища. Это важнейший опыт, потому что, когда они играют в Интернете, там же можно возрождаться из пепла", — рассказал Ямбург.
По словам заслуженного учителя, помимо темы жизни и смерти есть гораздо более простые, бытовые вещи, обсуждение которых не должно быть в школе запретным. Например мат.
"У нас в программе 10-го класса "Один день Ивана Денисовича". А как вы будете объяснять там фразу "маслице да фуяслице". Ну, ребята, давайте не делать вид, что они его не слышат. Ещё раз я хочу сказать, что это серьёзный пласт культуры и относиться к нему надо с уважением", — считает он.
Подробнее о дистанционном обучении, "живом" ЕГЭ и трудностях современных школьников Евгений Ямбург поговорил с ведущими нового выпуска шоу "Дайте сказать". Смотрите по ссылке.
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