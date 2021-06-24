Лекарство от ковида в виде жвачки может поступить в гражданский оборот
Препарат представляет особый тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке.
Фото © Pixabay
Жвачка от коронавируса, над созданием которой ведёт работу Минобороны РФ, может стать доступной для простых граждан. Об этом сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) при российском военном ведомстве Сергей Борисевич.
Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли столь интересный препарат вводиться в гражданский оборот, но и не исключил этой возможности, добавив, что надо будет "смотреть по качеству".
"Работаем. У нас в своё время, в 1990-х годах, была отработана технология жевательной таблетки", — добавил он в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, лекарство против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки представляет собой мукозальный препарат — тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке.
Комментариев: 0