НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лекарство от ковида в виде жвачки может поступить в гражданский оборот

Препарат представляет особый тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке.

24 июня, 16:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жвачка от коронавируса, над созданием которой ведёт работу Минобороны РФ, может стать доступной для простых граждан. Об этом сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) при российском военном ведомстве Сергей Борисевич.

Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли столь интересный препарат вводиться в гражданский оборот, но и не исключил этой возможности, добавив, что надо будет "смотреть по качеству".

"Работаем. У нас в своё время, в 1990-х годах, была отработана технология жевательной таблетки", — добавил он в беседе с ТАСС.

Как сообщал Лайф, лекарство против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки представляет собой мукозальный препарат — тип вакцин, которые работают на слизистой оболочке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Попова рассказала о сроках появления антител после вакцинации "Спутником лайт"

сегодня в 16:19

Эрдоган выразил признательность Путину за возобновление авиасообщения и поставку вакцины

сегодня в 16:52

Попова заявила о возможности избежать жёсткого сценария ограничений из-за ковида в России

сегодня в 15:31

АТОР призвала не допустить срыва курортного сезона на Кубани

сегодня в 16:53

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург: В школе не должно быть запретных тем

сегодня в 16:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1