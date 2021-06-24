Врачи из красной зоны госпиталя в Петербурге решили пожениться

Врачи Александр и Дарья из красной зоны госпиталя "Ленэкспо" в Петербурге решили пожениться. Они познакомились два года назад. В первую волну они трудились в разных отделениях, а во вторую — смогли договориться с начальством, чтобы работать вместе.

"Это было тяжеловато, но это была проверка. Мы выяснили для себя, что мы друг для друга стоим. Вторая волна — мы смогли с начальством договориться, что будем работать вместе. Было трудно, много народу, но раз мы вместе, то со всем справились", — рассказал Александр Абель телеканалу "Санкт-Петербург".

Дарья Гришина считает, что им удалось многого добиться благодаря совместной работе. Она заведует отделением, а Александр — её правая рука. По словам невесты, жених помогает ей координировать работу всего отделения. Свадьба намечена на 23 июля. Влюблённые надеются, что после женитьбы у них наконец появится больше времени друг на друга.