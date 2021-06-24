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Врачи из красной зоны госпиталя в Петербурге решили пожениться

Влюблённые проверили свои отношения работой с ковидными больными и теперь готовы создать новую ячейку общества.

24 июня, 16:12
<p>Фото © <a href="https://topspb.tv/news/2021/06/24/vrachi-aleksandr-i-darya-rabotayushie-v-gospitale-v-lenekspo-sygrayut-svadbu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал </a>"<a href="https://topspb.tv/news/2021/06/24/vrachi-aleksandr-i-darya-rabotayushie-v-gospitale-v-lenekspo-sygrayut-svadbu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Санкт-Петербург</a>"</p>

Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Врачи Александр и Дарья из красной зоны госпиталя "Ленэкспо" в Петербурге решили пожениться. Они познакомились два года назад. В первую волну они трудились в разных отделениях, а во вторую — смогли договориться с начальством, чтобы работать вместе.

"Это было тяжеловато, но это была проверка. Мы выяснили для себя, что мы друг для друга стоим. Вторая волна — мы смогли с начальством договориться, что будем работать вместе. Было трудно, много народу, но раз мы вместе, то со всем справились", — рассказал Александр Абель телеканалу "Санкт-Петербург".

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Дарья Гришина считает, что им удалось многого добиться благодаря совместной работе. Она заведует отделением, а Александр — её правая рука. По словам невесты, жених помогает ей координировать работу всего отделения. Свадьба намечена на 23 июля. Влюблённые надеются, что после женитьбы у них наконец появится больше времени друг на друга.

Ранее врачи в Подмосковье пожаловались на массовые вызовы ради оформления медотводов от вакцинации.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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