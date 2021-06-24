Зеленский продлил санкции в отношении ряда российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских телеканалов и организаций. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте лидера Незалежной.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.

К документу прилагается вложение, в котором говорится о продлении ограничений телеканалов "Россия 24", "РТР-Планета" и НТВ. Кроме того, компании "Первый канал. Всемирная сеть" запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Незалежной. Также должен быть заблокирован доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru. Санкции продлены также в отношении компании "Вертолёты России", нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро, международного союза "Всевеликое войско Донское" и общественного движения "Русский выбор".