Зеленский продлил санкции против российских авиакомпаний и предприятий

Украина продлила санкции в отношении ряда российских авиакомпаний. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.

Всего в санкционный список попало 103 российских юрлица, среди которых "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", а также ряд авиаконструкторских, научно-производственных и других предприятий. Кроме того, под санкции попали 213 граждан РФ.