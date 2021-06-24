Зеленский продлил санкции против российских авиакомпаний и предприятий
Кроме того, в перечень лиц, подлежащих ограничениям, вошли ещё 213 человек.
Фото © Пресс-служба Президента Украины
Украина продлила санкции в отношении ряда российских авиакомпаний. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа.
Всего в санкционный список попало 103 российских юрлица, среди которых "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", а также ряд авиаконструкторских, научно-производственных и других предприятий. Кроме того, под санкции попали 213 граждан РФ.
Как сообщал Лайф, помимо рестрикций против авиакомпаний президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции в отношении ряда российских банков.
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