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В Роструде объяснили, могут ли уволить за отсутствие прививки от ковида

В ведомстве напомнили, что по состоянию на июнь 2021 года постановления об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан приняты более чем в десяти регионах страны.

24 июня, 15:26

Фото © ТАСС / Невар Виталий

В Роструде объяснили, за что по закону предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. Один из таких случаев — нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

"В нём [законе] указано, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении", — пояснили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что при угрозе возникновения и распространения опасных инфекций главные санитарные врачи и их заместители в регионах РФ могут выносить постановления о проведении прививок гражданам. По состоянию на июнь 2021 года такие решения приняты более чем в десяти регионах страны. Вакцинация от коронавируса добавлена в календарь профилактических прививок.

В Роструде добавили, что положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть медицинские противопоказания, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения иммунизации препаратами "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), "Эпиваккорона" и "Ковивак".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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